Kağıthane’deki Silahlı Saldırıya Ait Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Hamidiye Mahallesi’nde 15 Ocak Perşembe günü saat 11.30’da Burak Tunçel, 34 HUB 246 plakalı aracıyla bulunduğu yerden hareket ederken, yanındaki 3 saldırgandan iki tanesi kalaşnikof silahlarla ateş açtı. Saldırganlar, peş peşe 37 kez ateş ettikten sonra geldikleri araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri hızlıca sevk edilirken, ağır yaralanan Tunçel’e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ancak hastaneye kaldırılmasına rağmen, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ÇAPRAZ ATEŞ ALTINDA KALDI

Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının detaylarını ortaya çıkarmak için çalışma başlattı. İncelemelerde çevrede 37 adet mermi kovanı tespit edildi. Silahlı saldırının anı, hem cep telefonu hem de güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, saldırganların Tunçel’in araca bindiği sırada çapraz ateşe geçtikleri açık bir şekilde görülüyor. Saldırganlardan biri, aracın camını açarak tabancayla iki el daha ateş ediyor. Maskeli oldukları gözlemlenen saldırganlar daha sonra park halindeki siyah bir otomobile binerek olay yerinden kaçtılar.

GPS CİHAZI İLE İZLEMİŞLER

Saldırganların, Tunçel’in aracına bir sinyal takip cihazı (GPS) yerleştirdikleri belirlendi. Saat 03.00 sıralarında Tunçel’in aracının yanına gelen saldırganların, o sırada park ettikleri siyah otomobille yaklaşık 9 saat boyunca bekledikleri ve Tunçel’in araca bindiği andan itibaren harekete geçtikleri tespit edildi. Kalaşnikof ve tabancayla ateş eden saldırganlar, geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştıkları anlaşıldı. Diğer yandan, saldırganların kaçtıkları otomobili Kemerburgaz-Göktürk ayrımında ateşe verdikleri öğrenildi.

KAMERADAN KAÇMA YOLU BATTANİYEYİ SEÇTİLER

Göktürk’te, kendilerini bekleyen açık kamyonete binen şüphelilerden biri ön kısma geçerken, diğer ikisi de kamyonetin arka kısmına bindi. Kameralara yakalanmamak amacıyla üzerlerine battaniye örtmeleri tespit edildi. Kamyonetle Cendere Yolu’na götürülen zanlılar, burada araç değiştirerek korsan taksiyle Sultangazi’ye geçti. Sultangazi’den kırmızı bir araca binerek Bağcılar’a kaçan şüpheliler, burada da araç değiştirip beyaz bir otomobille Pendik’e geçiş yaptı.

İZLERİNİ KAYBETMEK İÇİN HIZLA HAREKET EDİYORLAR

Pendik’te otomobilden indikleri tespit edilen şüphelilerin bu kez ticari bir taksiyle kaçış yaptıkları belirlendi. Olayın üzerine polis, başlattığı takip sonucunda 1,5 günlük süreçte kaçış güzergahını tamamen aydınlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin, olay sonrası yalnızca 2 saat içerisinde 5 farklı araç değiştirerek toplamda 5 ilçede izlerini kaybettirmeye çalıştıkları ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında, Burak Tunçel’in aracına GPS cihazını yerleştiren başta olmak üzere toplamda 11 kişi gözaltına alındı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden, 6’sı tutuklandı. Kurşunlar, Kulak, boyun, göğüs, omuz ve sırtına isabet eden Tunçel, olayın ardından hayatını kaybetti. Yalnızca 10 gün önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen Tunçel’in, poliste ‘Uyuşturucu madde kullanma’, ‘Açıktan hırsızlık’ ve ‘Mala zarar verme’ gibi suçlardan 12 kaydının bulunduğu bilgisine ulaşıldı.