Kahramanmaraş Başsavcılığı’ndan İsa Aras Mersinli Açıklaması

Ayser Çalık Ortaokulu’na düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olarak Mersinli İsa Aras’ın sağ olup olmadığını tartışan sosyal medya ve haberlerde çıkan asılsız iddialara dair Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bir açıklama yapıldı.

OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Açıklamada, sosyal medyada yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilerek, “15 Nisan 2026 tarihinde ilimizde meydana gelen menfur saldırı sonrasında, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde; olayın failinin ölmediği ve yaralı olarak zırhlı araçla olay yerinden kaçırıldığına dair halkı yanıltıcı bilgilerin yayıldığı yönünde paylaşımlar yapıldığı müşahede edilmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.” denildi. Olayın ardından yapılan incelemeler sonucunda faile ait cesedin olay yerinde bulunduğu vurgulandı. Ceset, normal otopsi işlemleri yapılmak üzere Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna götürüldü. 15 Nisan 2026 tarihinde gecenin ilerleyen saatlerinde yapılan otopsi ile işlemler tamamlanarak defin ruhsatı düzenlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, “Bu kapsamda; şahsın ölmediğine dair yayılan haberler gerçeği yansıtmamakta olup, dosyanın tarafı olan mağdur, müşteki ve vekillerinin dosyada yer alan ölü muayene ve otopsi işlemlerine dair fotoğraf ve görüntüleri inceleme yetkileri bulunmaktadır.” ifadelerine yer verildi. Ayrıca yanlış bilgi yayan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu 217/A maddesi uyarınca adli soruşturmaların başlatıldığı bilgisi verildi. Asılsız haberlere ve dezenformasyona itibar edilmemesi gerektiğini, resmi açıklamaların takip edilmesinin önem taşıdığı belirtildi.