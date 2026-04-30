Kahramanmaraş Depreminde Sorumluluklar Hesap Vermiyor

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen ve 115 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 6 Şubat depremleri sonrası yıkılan Penta Park Sitesi davasında, müteahhit Özcan Çakmak’ın tahliye edilmesi geniş çapta tartışmalara yol açtı.

TAHLİYE KARARI TEPKİYLE KARŞILANDI

Gerçek Gündem yazarı Seyhan Avşar, bugünkü köşesinde bu tahliye kararına ve enkaz altında eşi ile iki çocuğunu kaybeden BilginPro kurucusu Sait Bilgin’in Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik adalet çağrısını ele aldı. Avşar, “Ölen Sizin Çocuğunuz da Olabilirdi: Acılı Babaya Kulak Verin” başlıklı yazısında şöyle belirtti:

“Deprem gecesi on binlerce insan göz göre göre öldü. 53 binden fazla insan… Bir depremde değil, ihmalde ve denetimsizlikte can verdi. Rant hırsı ve ‘sağlam bina’ yalanında birçok insan hayatını kaybetti. Kahramanmaraş’taki Penta Park Sitesi de bu duruma örnek olarak gösteriliyor. Halka, “Bütün Kahramanmaraş yıkılsa bu binalar yıkılmaz” denildi. İnsanlar bu söze güvenerek o evleri satın aldı, çocuklarını o odalarda büyüttü ve geleceklerini o duvarlar arasında inşa etti. Oysa “asla yıkılmaz” denilen binalar, depremin ilk anlarında birer harabe haline geldi. Sonuç olarak, 115 kişi hayatını kaybetti ve geride 115 ayrı mezar bıraktı.”

MAHKEME KARARI VE VİCDAN

17 Nisan tarihinde Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada binanın müteahhidi Özcan Çakmak serbest bırakıldı. Mahkeme, kararını “Tutukluluk süresi, delil durumu, suçun niteliği” ifadeleriyle açıkladı. Fakat bu durum, enkazın başında yakınlarını kaybeden insanlar için hiçbir anlam ifade etmiyor. Zira onlar biliyor: O binalar kendiliğinden yıkılmadı, o kolonlar kader yüzünden kırılmadı.

Sorumlular hesap vermeden geçiştirilen bu olay, toplumda büyük bir öfkeye sebep oldu. Yakınlarını toprağa veren aileler adalet beklerken sanıkların tahliye edilmesi, insanların tepkilerini daha da artırdı.

SAİT BİLGİN’DEN ADALET ÇAĞRISI

Ayrıca, BilginPro kurucusu Sait Bilgin, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e seslenerek adalet talebini aktardı. Acısını tarif etmek için şu sözleri kullandı: “Ailemi kaybettiğim apartmanın davasında 20 yıldır orada müteahhitim diyerek yaşayan adam, ‘ben müteahhit değilim’ diyor. Bankalar kusurlu, biz suçlanıyoruz diyor ve tahliye ediliyor. O enkazda bizzat çalıştım. Oradaki mühendisler ve ustalar, betonun kalitesiz olduğuna şahitlik etti. Vinçle kaldırırken dökülen betonlar gözlerimizin önündeydi. Bu durum yeterli bir gerekçe olmasına rağmen nasıl oluyor da bir bilirkişi raporu ile tahliye ediliyor Özcan Çakmak? Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu istismarların önüne geçeceğinize inanıyoruz. Hiçbir canın katilleri sessiz sedasız serbest kalmasın. Penta Park ve Ezgi Apartmanı davaları, Kahramanmaraş depreminde sembol haline geldi. Ne bu davalar, ne de yiten canların yakınları adaletsizliğe sessiz kalmayı kabul edecek. Adaletin tesis edilmesi ve hatalı raporları hazırlayanların da yargılanması talebimizi buradan iletiyoruz.”