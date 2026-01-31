YouTube’un Ücretsiz Arka Plan Oynatma Özelliği Kaldırıldı

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube, mobil cihazlar üzerinde tarayıcı kullanarak ücretsiz şekilde arka planda video oynatma imkânını kısıtladı. Kullanıcıların, ekran kapalıyken içerikleri dinlemesine olanak tanıyan bu özellik, son teknik güncellemeler ile birlikte devre dışı bırakıldı. Söz konusu gelişme, platformun ücretsiz kullanıcılarına sunduğu esnekliği azaltırken, arka planda içerik dinlemeyi tercih eden büyük bir kullanıcı kitlesinin alışkanlıklarını köklü bir şekilde etkileyecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

POPÜLER TARAYICILARDA SES KESİLDİ

Mobil cihazlar üzerinde video izlemek yerine içerikleri radyo gibi dinlemeyi tercih eden kullanıcılar, son günlerde ciddi bir teknik engel ile karşı karşıya kaldı. Samsung Internet, Vivaldi, Brave ve Microsoft Edge gibi yaygın internet tarayıcılarını kullanan kişiler, tarayıcıyı simge durumuna küçülttüklerinde veya telefon ekranını kapattıklarında sesin aniden kesildiğini bildirdi. Normal şartlarda tarayıcı özellikleri ile aşılabilen bu kısıtlama, YouTube’un müdahalesiyle artık işlevsiz bir hale geldi. Kullanıcılar, medya denetimleri tamamen kaybolmadan önce ekranlarında kısa süreli teknik bildirimler gördüklerini ve sesin otomatik olarak durduğunu belirtti.

PREMIUM ABONELİĞE YÖNLENDİRME STRATEJİSİ

YouTube cephesinden bu konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, teknoloji alanındaki uzmanlar bu hamleyi stratejik bir adım olarak yorumluyor. Arka planda oynatma ve ekran kapalıyken dinleme özelliği, YouTube Premium aboneliğinin en temel ve çekici ayrıcalıkları arasında yer alıyor. Üçüncü parti tarayıcılar aracılığıyla bu özelliğin ücretsiz olarak kullanılabilmesi, platformun ücretli abonelik modeline olan talebi azaltıyordu. Yapılan bu son değişiklikle birlikte Google’ın platform içerisindeki açıklarını kapattığı ve kullanıcıları doğrudan aylık ücretli abonelik paketlerine geçmeye teşvik ettiği düşünülüyor.