Kahramanmaraş Okul Saldırısında Aileyi Sarsan İddialar

Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırısı sonrası yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çekici iddialar ortaya çıktı. Olayda hayatını kaybeden 1 öğretmen ve 8 öğrencinin yanı sıra, saldırgan olan 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin ailesinin, okuldan gelen psikolojik destek uyarılarını dikkate almadığı ifade edildi.

AİLENİN REDDETTİĞİ GÖRÜŞME TALEBİ

Söz konusu iddialara göre, Ayser Çalık Ortaokulu’nun rehber öğretmeni Ejder İ., öğrencinin psikolojik durumu hakkında aile ile görüşmeyi talep etti. Ancak anne Pınar Peyman Mersinli’nin bu görüşme isteğini reddettiği ve telefonu kapattığı ifade edildi. Ailenin, çocuklarının “aşırı zeki” olduğuna inanarak ilerleyen dönemde uyum problemi yaşayabileceği yönünde bir değerlendirmede bulunduğu iddiaları öne sürüldü. Bu tutumun, hem babanın ifadesine hem de saldırganın yazdığı metinlere yansıdığı iddia ediliyor. Anne Mersinli’nin kısa bir gözaltı sürecinin ardından serbest bırakıldığı bilgisi verildi.

ARKADAŞINDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Ayrıca, saldırganın aynı sınıfta öğrenim gören arkadaşı G. İ., İsa Aras Mersinli’nin sosyal ilişkileri olmadığını ve sınıf içinde tuhaf davranışlar sergilediğini aktardı. G. İ., “Genellikle uyurdu, tüm gece internette dolaşırdı. Bazen İngilizce derslerinde ayağa kalkardı. İngilizce bilgisi, Türkçe’den daha iyiydi.” şeklinde konuştu. Mersinli’nin, derste herhangi bir konu üzerinde üzüldüğünde kalemiyle kolunu keserek sırasının kan dolmasına neden olduğunu belirtti. Ayrıca, altıncı sınıfta çantasını boğazına doladığını ve kendisine zarar verdiğini de ifade etti. Arkadaşları ile yapacağı saldırılardan daha önce söz ettiğini dile getiren G. İ., “Sınıfa, okula silahla saldıracağım” gibi ifadelerde bulunduğunu aktardı.

SALDIRIYLA İLGİLİ DETAYLAR

Kahramanmaraş’ın Oniki Şubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda silahlı bir saldırı gerçekleştirilmişti. 16 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin düzenlediği bu saldırı sonucunda 1 öğretmen ve 8 öğrenci zarar görerek hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. Saldırganın olayda evde babasına ait 5 silahı kullandığı tespit edilirken, gelişmeler sonrası baba Uğur Mersinli gözaltına alındı ve tutuklandı.