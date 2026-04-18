Kahramanmaraş Saldırıları Sonrası Okullarda Tehdit Alarmı

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Merkezi, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarının ardından yayılan dezenformasyon ve tehdit dolu paylaşımlara karşı harekete geçti.

BİN 866 HESABA ERİŞİM ENGELİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, bin 866 URL adresine erişim engeli uygulandığını bildirdi. Ayrıca, olaylarla ilgili paylaşımlar yapan “C31K” isimli grubun Telegram’da yer alan 111 kanalının da kapatıldığı belirtildi. İlgili illerde düzenlenen baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 11’i tutuklandı.

İSTANBUL

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı öne sürülen 18 yaşından küçük 12 şüpheliden biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; 10’unun işlemleri ise devam ediyor. Araştırmalar kapsamında, açık lise öğrencisi olduğu tespit edilen 17 yaşındaki M.A’nın evinde gerçekleştirilen aramada; sayısız dijital materyal, askeri kamuflaj elbisesi, hücum yeleği, kask, bıçak ve biber gazı bulundu. “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçundan gözaltına alınan M.A, tutuklama kararıyla cezaevine konuldu.

BURSA

Bursa’da okullara saldırı planladığı iddiasıyla sosyal medya üzerinden paylaşım yapan 18 yaşından küçük 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı, 3’ü hakkında ev hapsi kararı verildi, 2’si serbest bırakıldı. Nilüfer ilçesindeki öğrenci gruplarında yapılan “Atatürk Lisesine saldırı yapılacağı ve katliam olacağı” şeklindeki ihbar üzerine 16 yaşındaki U.E.Ö. gözaltına alındı. U.E.Ö.’nün çizimlerinde, okul güvenlik kulübesine ve diğer alanlara saldırı yapılacağı görseller bulundu. U.E.Ö. tutuklandı.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da, Gürkuyu Ortaokulu’nun sosyal medya hesabında tehdit içerikli yazılar yazdığı tespit edilen 16 yaşındaki bir çocuk gözaltına alındı ve tutuklandı.

UŞAK

Uşak’ta, “okullara saldırı yapılabileceği” iddiasıyla sosyal medya paylaşımları yapan 18 yaşından küçük 9 şüpheliden biri tutuklandı.

ANTALYA

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, okullara yönelik silahlı saldırı ile ilgili destekleyici içerikler paylaşan 16 yaşındaki H.G.A. ile vatandaşları korku ve paniğe sokan yazışmalar yayımlayan 19 yaşındaki Z.B.A. hakkında soruşturma başlattı. Şüpheliler gözaltına alınarak tutuklandı.

HATAY

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında halkı paniğe sevk edebilecek paylaşımlar yapan H.E.’nin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi. Daha önce suç kaydı bulunan H.E., gözaltına alınarak tutuklandı.

ÇORUM

Çorum’un Sungurlu ilçesinde öğrenci velileriyle kurulan bir mesaj grubunda “okullarda saldırı olabileceği” yönünde paylaşım yaptığı belirlenen T.A. (26), “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan gözaltına alındı. Ayrıca, öğrencilerin bulunduğu bir grupta “para karşılığında şiddet eylemi gerçekleştirebilecekleri” yönünde paylaşımda bulunan B.Ş. (14) ve M.Y.K. (14) da “suç ve suçluyu övme” suçlamasıyla gözaltına alındı; her iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN

Samsun’da, “okullara saldırı olabileceği” yönündeki sosyal medya paylaşımları sebebiyle gözaltına alınan 7 öğrenciden biri ev hapsi cezası aldı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden C.G. ve H.U.A. hakkında da “internet ve dijital materyallerin kullanımının yasaklanması” tedbiri uygulandı.

İZMİR

İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin kurduğu WhatsApp grubunda dikkat çeken yazışmalar tespit edildi. Grupta, son dönemdeki okul saldırılarına benzer bir eylem üzerine konuşmalar olduğu iddia edilerek, gözaltına alınan 8 öğrenciden 4’ü serbest bırakıldı. 2 öğrenci adli kontrol şartıyla, 2 diğerine ise ev hapsi cezası verildi.

7,5 MİLYON TAKİPÇİLİ HESABA GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda, okul çağındaki çocukları şiddet içerikli eylemlere teşvik eden ve bu eylemleri destekleyen içerikler barındıran bir YouTube hesabına erişim engeli getirildi. “Abone sayısı 7,5 milyonu aşan ‘Minecraft Parodileri’ isimli hesap hakkında TCK’nın 214. Maddesi uyarınca önceden soruşturma başlatıldı.

ÇALIŞMALAR KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

İçişleri Bakanlığı, yapılan provokatif paylaşımlara karşı yürütülen çalışmalara dair bir açıklama yaptı. “Bu acı hadise üzerinden provokasyon üretmeye çalışanlarla ilgili gerekli hukuksal süreçler kararlılıkla devam ediyor.” denildi. Sosyal medya’da siber devriye faaliyetlerinin titizlikle sürdürüldüğünün altı çizilirken, Adalet Bakanlığı da saldırılarla ilgili dijital ortamda gerçekleşen paylaşımları yakından takip ettiklerini ve tüm illerde şiddeti öven kişilere karşı adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.