Kahramanmaraş’ta 4.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

kahramanmaras-ta-4-7-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde saat 20.17’de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği, depremin derinliğinin ise 7 kilometre olarak belirlendiği bildirildi.

VALİDEN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, depremin ardından AFAD ve ilgili diğer kurumların tüm ekiplerinin saha taramaları için görevlendirildiğini duyurdu. Ünlüer, şu anda olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin ardından herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediği ve saha çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Açıklamada, “Kahramanmaraş ilimizin Elbistan ilçesinde saat 20.17’de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.” denildi.

