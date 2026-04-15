Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’na Silahlı Saldırı

Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’na silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırganın, tabanca ile okula girdiği iddia ediliyor. Olay yerine çok sayıda ambulansın yönlendirildiği belirtildi. Güvenlik güçleri, okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayın ardından güvenlik ekiplerinin, okul çevresini kuşatarak detaylı bir inceleme yaptığı kaydedildi. Yaşanan panik sonrasında, durumdan etkilenenlerin sağlık durumuna yönelik bilgi verileceği ifade edildi.

Saldırının nedeni ve faile dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Güvenliğin artırıldığı bölgede, halkın rahatlaması amacıyla çalışmalar devam etmektedir.

