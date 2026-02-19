Kahramanmaraş’ta Bebeğe Şiddet Uygulayan Hemşire İfade Verdi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi’nin yoğun bakımında bir bebek üzerinde şiddet uygulayarak bedensel ve zihinsel engelli olmasına neden olan hemşire, duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık, tarafların avukatları katılım sağlarken, tutuklu hemşire Hazel D.B., SEGBİS sistemi üzerinden savunmasını gerçekleştirdi.

PİŞMANLIĞINI İFADE ETTİ

Yaptığı eylemi anlık bir tepki olarak savunan Hazel D.B., “Hiçbir şekilde zarar vermek amaçlı yapmadım. Mesleğimi en iyi şekilde ifa ediyordum.” şeklinde konuştu. Anne olduğunu ve ilkokula giden bir çocuğu bulunduğunu ifade eden sanık, “Bana ihtiyacı var. Çok pişmanım uyguladığım hareketten dolayı.” diye ekledi. Sanığın avukatı Mustafa Çakrak, annenin hamile olduğu dönemde bebeğe down sendromu teşhisi konulduğunu belirterek, “Anne defalarca yoğun bakıma alınmış. Olayla ilgili illiyet bağı kurulmamış, müvekkilimin tahliyesine karar verilmesini istiyorum.” talebinde bulundu. Davacı vekili avukat Sait Bolat ise bu ifadeleri reddederek, “Müvekkilimizin böyle bir hastalığı yoktur. Bahsedilen raporu kabul etmemiz mümkün değildir. Tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz.” şeklinde konuştu.

ADLİ TIP RAPORU ÜZERİNDEN ANLAŞMAZLIK

Her iki taraf, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporu kabul etmediklerini ifade etti. Mahkeme başkanı, yapılan beyanların ardından sanığın tutukluluk halinin devamına yönelik karar alırken, eksik hususların tamamlanmasını belirtti ve duruşmayı 1 Nisan tarihine erteledi.

OLAYIN ARKA PLANI

Korkunç olay, beş yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi’nde meydana geldi. Sema Bozoklar, kızı Deniz Esin’i dünyaya getirdiğinde bebek, kilosu düşük olduğu için kuvözde tedavi altındaydı. Hemşire, bebeği 14 dakika boyunca şiddete maruz bıraktı. Bu şiddet sonucu Deniz Esin’in bacağının kırıldığı anlaşılırken, bebeğin ailesine bedensel ve zihinsel engelli olduğu bildirildi. Olayın ardından hemşirenin işine son verildi ve kasten yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

AİLENİN ŞOKU

Deniz Esin 3 yaşına girdiğinde ailesi büyük bir şok yaşadı. e-Devlet üzerinden dava gününe dair bir mesaj aldıklarında, kızlarının hemşire şiddeti sonucu engelli kaldığını öğrendi. Bozoklar Ailesi, şiddet uygulayan hemşirenin cezalandırılmasını talep etmiştir. Hemşire Hazel D.B., Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu yargılamaya tabi tutulmuş, ardından Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesindeki bir polis merkezine giderek teslim olmuş ve cezaevine gönderilmiştir.