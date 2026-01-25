Kahramanmaraş’ta Bebeğe Şiddet Uygulayan Hemşire Teslim Oldu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen olay, kamuoyunda ciddi bir yankı uyandırdı. Olay, 5 yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi’nde yaşandı. Sema Bozoklar’ın dünyaya getirdiği kızı Deniz Esin, düşük doğum ağırlığı nedeniyle kuvözde tedavi altına alındı.

ŞİDDET GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bebekten kan alınması sırasında damar yolu açma işlemiyle görevli hemşirenin, yaklaşık 14 dakika boyunca bebeğe fiziksel şiddet uyguladığı tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde hemşirenin bebeğin başına vurduğu ve bacağını sıktığı anlar kaydedildi. Açıklamalar doğrultusunda, müdahale esnasında hareketli olan bebeğin bir süre sonra hareketsiz kalması dikkat çekti. Yapılan kontrollerde bebeğin bacağının kırıldığı belirlendi ve kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda olayın altında yatan şiddet durumu ortaya çıktı.

AİLEYE ENGELLİ DOĞDUĞU SÖYLENEREK TESLİM EDİLDİ

Deniz Esin, aileye bedensel ve zihinsel engelli doğduğu belirtilerek teslim edildi. Çift, şiddet olayından habersiz bir şekilde kızlarını alıp evlerine döndü. Olay sonrası hemşirenin işine son verildi. Kasten yaralama suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava başlatıldı.

GERÇEĞİ 3 YIL SONRA ÖĞRENDİLER

Deniz Esin’in 3 yaşına geldiğinde aile, büyük bir şok yaşadı. e-Devlet üzerinden dava gününe ait bir bildirimin gelmesi sonucu, kızlarının hemşire tarafından maruz kaldığı şiddet nedeniyle engelli olduğunu öğrendiler.

POLİS MERKEZİNE TESLİM OLDU

Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2021 yılında sadece 5 günlük olan D.E.B’ye şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklu yargılanması kararlaştırılan hemşire Hazel D.B., Dinar ilçesindeki bir polis merkezine giderek teslim oldu. Hazel D.B.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

OLAYLA İLGİLİ ADLİ SÜREÇ İŞLİYOR

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi’nde 26 Mayıs 2021 tarihinde bir bebeğe yönelik şiddet uygulandığına dair iddialar üzerine adli süreç başlatıldı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hemşire Hazel D.B. hakkında “kasten yaralama” suçlaması ile dava açıldı ve 23 Ocak tarihlerindeki duruşmada sanığın tutuklu yargılanmasına karar verildi.