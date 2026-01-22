Kahramanmaraş’ta Bebeğe Uygulanan Şiddet Ortaya Çıktı

Sema Bozoklar, 21 Mayıs 2021 tarihinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde kızı Deniz Esin’i dünyaya getirdi. Düşük kilolu doğan bebek, yeni doğan servisinde kuvözde tedavi altına alındı. 31 Mayıs 2021 tarihinde hemşire, Deniz Esin Bozoklar’a damar yolu açma işlemi sırasında bebeğin hareketsiz olduğunu ve sol bacağında şişlik olduğunu fark etti. Olayın bildirildiği hastane yönetimi tarafından yapılan muayenede, bebeğin bacağının kırık olduğu tespit edilirken, nedeninin araştırılması için güvenlik kameralarının görüntüleri geriye dönük olarak incelendi. İncelemeler sonucunda 5 günlükken hemşire Hazel Dırık B. tarafından şiddete maruz kaldığı belirlendi.

HASTANE YÖNETİMİ AİLEYE BİLGİ VERMEDİ

Hastane yönetimi Deniz Esin’i özel bir hastaneye sevk ederken, Sema ve Abdullah Bozoklar çiftine, kızlarının hemşire tarafından maruz kaldığı şiddet konusunda bir bilgilendirme yapmadı. Özel hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edilen Deniz Esin’in ebeveynlerine, çocuklarının hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi olduğu açıklandı. Bozoklar çifti, yaşanan şiddetten habersiz bir şekilde kızlarını alarak evlerine döndü. Hastane yönetimi, iç soruşturma sonucunda hemşire Hazel Dırık B.’nin hastaneyle olan sözleşmesini sona erdirdi. Aynı zamanda Kahramanmaraş İl İdare Kurulu tarafından hemşire hakkında yasal işlem başlatılmasına karar verildi.

3 YIL SONRA E-DEVLET MESAJIYLA ÖĞRENDİLER

Olayın üzerinden 3 yıl geçtikten sonra, Haziran 2024’te hemşire Hazel Dırık B. hakkında Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Kasten yaralama’ suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bozoklar çiftine e-Devlet üzerinden dava günü hakkında bir mesaj gönderildi. Mesajı anlamlandıramayan aile, avukatları Sait Bolat ile yaptıkları araştırma sonucu, hemşire Hazel Dırık B.’nin kızları Deniz Esin’e 5 günlükken şiddet uyguladığını ve kızlarının engelinin doğuştan değil, yaşanan şiddet sonucu olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok yaşadı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yargılama süreçlerinde, Hazel Dırık B.’nin Deniz Esin Bozoklar’a uyguladığı şiddetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Dava dosyasına eklenen görüntülerde, hemşirenin kan alma işleminin 14 dakika sürdüğü görülüyor. Bebek, kuvözden alınarak sedyeye yatırılırken, kan almak isteyen Hazel Dırık B., ağlamaya başlayan Deniz Esin’in başını vurup ardından bacağını sıkarak kendine doğru çekiyor, bu süreçte bebeğin hareketsizleştiği gözlemleniyor. Sonrasında hareket etmeye başlayan bebeğin sol bacağının hareket ettirilemediği belirtiyoruz. Ayrıca görüntülerde nemşirenin durumu fark edip bebeğin bacağını kontrol etmesi de yer aldı.

ŞİDDET BASİT BİR DARP OLAYI OLAMAZ

Görüntüleri inceleyen ailenin avukatı Sait Bolat, Deniz Esin Bozoklar’ın yaşadığı şiddeti basit bir darp olayı olarak değerlendiremeyeceklerini vurguladı. Görüntülerin, bebeğin engelli kalma nedenini net bir biçimde ortaya koyduğunu belirten Bolat, “Görüntüler dosyamıza girdi. İzlenmesi bile yürek parçalayıcı. Sanık, tam 14 dakika boyunca 5 günlük bebeğimizden kan almaya çalışıyor. Kan alma işlemi sırasında bebeğin başına vurmak sûretiyle müvekkilimize darbe yapıyor. Kendisinin bebeğin ayağına yaptığı müdahale sonucunda ayağının kırıldığını görüntülerden rahatlıkla görebiliyoruz. Daha sonra ayağını kontrol ediyor ama hiçbir yetkiliye ya da doktora haber vermeden durumu terk ediyor. Bu durumu basit bir darp olayı olarak değerlendirmek mümkün değil. Bunun adı 14 dakika boyunca vahşettir, eziyettir, işkencedir. Başından beri bunun basit bir yaralama suçu olmadığı görüşündeyiz. Somut olayda yaşanan suç, adam öldürmeye teşebbüs suçudur. Ancak hemşire, bir gün dahi gözaltına alınmadı. Ne bir tutukluluk süreci ne de bir gözaltı süreci yaşamadı. Halen serbest ve yaşamına devam ediyor. Ama o 5 günlük kızımız ömür boyu bedensel ve zihinsel olarak engelli kalacak ve bunun acısını yaşamı boyunca çekecektir.” ifadelerini kullandı.