Kahramanmaraş’ta Bıçaklı Kavga: 3 Genç Yaralandı

kahramanmaras-ta-bicakli-kavga-3-genc-yaralandi

Kahramanmaraş’ta Onikişubat ilçesine bağlı Mağralı Mahallesi Ökkeş Caddesi’nde, henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen bir tartışma iki grup arasında başladı ve kısa sürede yoğun bir kavgaya dönüştü.

BİLAKIS YARALANMALAR YAŞANDI

Kavga sırasında M.B. (18) elindeki bıçakla İ.Ş.’yi (18) başından yaraladı. Ayrıca, R.Ş. (17) ve M.A. (17) da olayda yaralanırken, M.A.’nın kolunun kırıldığı bilgisi verildi. Olayın ardından vakit kaybedilmeden sağlık ve polis ekipleri olay mahalline yönlendirildi. Yaralı bireyler, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin hemen ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

POLİS EKİPLERİ ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen şüpheli, olay yerinden kaçmayı başardı ve bu durum üzerine polis ekipleri geniş çaplı bir arama operasyonu gerçekleştirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Sadettin Saran’dan Fenerbahçe İçin Şampiyonluk Bildirgesi

Fenerbahçe'nin başkanı Sadettin Saran, Antalyaspor karşılaşmasının ardından şampiyonluk hedeflerini vurgulayarak "Biz şampiyon olacağız." açıklamasında bulundu.
Gündem

Faslı Futbolcu Munir El Haddadi Türkiye’ye Kaçtı

Kariyerine Barcelona'da adım atan Munir El Haddadi, İran temsilcisi İstiklal'de forma giymanın ardından Türkiye'ye geldi.
Gündem

BAE Diplomatlarını Geri Çekerek Güvenlik Önlemlerini Artırdı

Birleşik Arap Emirlikleri, Tahran'daki büyükelçiliğini kapatıp tüm diplomatik temsilciliklerini İran'dan geri çektiğini duyurdu.
Gündem

Dubai’de Savaş Korkusuyla Marketler Önünde Panik

İran’ın füze saldırıları sonrasında Dubai’de panik yaşanıyor. Savaş endişesi nedeniyle marketlerde su ve gıda stoku yapma çabaları arttı.
Gündem

Honda Türkiye’de Üretim Sürecini Resmileştirdi

Japonya merkezli Honda, İzmir Aliağa'daki yeni fabrikasında yıllık 100 bin motosiklet üretimi hedefiyle üretime başladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.