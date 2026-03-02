Kahramanmaraş’ta Bıçaklı Kavga: 3 Genç Yaralandı

Kahramanmaraş’ta Onikişubat ilçesine bağlı Mağralı Mahallesi Ökkeş Caddesi’nde, henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen bir tartışma iki grup arasında başladı ve kısa sürede yoğun bir kavgaya dönüştü.

BİLAKIS YARALANMALAR YAŞANDI

Kavga sırasında M.B. (18) elindeki bıçakla İ.Ş.’yi (18) başından yaraladı. Ayrıca, R.Ş. (17) ve M.A. (17) da olayda yaralanırken, M.A.’nın kolunun kırıldığı bilgisi verildi. Olayın ardından vakit kaybedilmeden sağlık ve polis ekipleri olay mahalline yönlendirildi. Yaralı bireyler, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin hemen ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

POLİS EKİPLERİ ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen şüpheli, olay yerinden kaçmayı başardı ve bu durum üzerine polis ekipleri geniş çaplı bir arama operasyonu gerçekleştirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.