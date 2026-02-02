Kahramanmaraş’ta Hemşire H.D.B.’nin Şiddet Uyguladığı Görüntüler Ortaya Çıktı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen bir skandal olayda, Sema-Abdullah Bozoklar çiftinin bebekleri Deniz Esin Bozoklar, düşük kiloda doğmanın etkisiyle sağlık kontrolü için kuvöze yerleştirilmişti.

5 GÜNLÜK BEBEĞE ŞİDDET UYGULANDI

26 Mayıs 2021 tarihinde, yenidoğan servisinde görevli hemşire H.D.B., bebek Deniz Esin Bozoklar’dan kan almak amacıyla müdahale etmeye çalıştı. Ancak bebek huysuzlanınca, hemşire Bağrıyanık, bebeğin başına defalarca vurup bacaklarını sıktığı iddia ediliyor. Kan alma işlemi boyunca 14 dakika süresince bebeğe şiddet uyguladığı ve bu sırada bebeğin bacağını kırdığı öne sürülüyor.

BEBEĞE YAPILAN ŞİDDET ORTAYA ÇIKTI

Deniz Esin Bozoklar’ın şiddete maruz kaldığı durumu, 5 gün sonra, 31 Mayıs 2021’de başka bir hemşirenin fark etmesiyle bazı delillerle açığa çıktı. Hastane yönetimi, olayla ilgili olarak hemşire H.D.B.’nin sözleşmesini sonlandırarak işine son verdi. Aynı zamanda, Bağrıyanık hakkında ‘kasten yaralama’ suçlamasıyla üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Dava sürecinde, Deniz Esin Bozoklar’a şiddet uygulandığı anların güvenlik kamerasıyla kaydedilmiş görüntüleri gün yüzüne çıktı. Davanın 22 Ocak’ta gerçekleştirilen duruşmasında, hemşire H.D.B.’nin mahkemeye katılmadığı belirtildi ve hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

TUTUKLANDI VE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi polis merkezine teslim olan hemşire H.D.B., 25 Ocak’ta sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. H.D.B., tutuklandığı mahkemede, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu ifade ederek, “Pişmanım, bir anlık gaflet ve refleks ile yaptım. Asla zarar vermek amacıyla yapmadım” dedi.

BİLİRKİŞİ DE İKİNCİ DARBA YETİŞTİ

Davanın ardından, mahkeme, güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi için bilirkişiye gönderdi. Yapılan değerlendirme sonucunda, H.D.B.’nin ilk olarak Deniz Esin Bozoklar’dan önce başka bir bebeğe şiddet uyguladığı tespit edildi.

BAŞKA BİR BEBEĞE DAHA ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bağrıyanık’ın bir başka bebeğe tokat attığına dair görüntülerin incelenmesi sonucunda hazırlanan rapor, mahkemeye sunuldu. Bunun sonrasında, hemşire H.D.B., Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

DÜŞÜK KILOYA YAKINLIK KURSUNA KATILDI

Ayrıca, H.D.B.’nin, ‘Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeğe Yaklaşım Kursu’na katıldığı ve kurs sonunda aldığı belgenin sosyal medya hesabında paylaşıldığı öğrenildi.