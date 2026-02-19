Kahramanmaraş’ta Hemşire Şiddeti Davası Devam Ediyor

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi’nin yoğun bakımında, bebeklere şiddet uygulayarak bedensel ve zihinsel engelli olmasına neden olan tutuklu hemşire mahkemeye çıkarıldı. Duruşmaya sanık ve taraf avukatları katılırken, tutuklu hemşire Hazel D.B., SEGBİS aracılığıyla savunma yaptı.

PİŞMANIM

Yaptığı eylemi anlık bir tepki olarak savunan Hazel D.B., “Hiçbir şekilde zarar vermek amaçlı yapmadım. Mesleğimi en iyi şekilde yapıyordum.” şeklinde ifade verdi. Sanık, kendisinin de bir anne olduğunu ve ilkokula giden bir çocuğu bulunduğunu vurgulayarak, “Bana ihtiyacı var. Çok pişmanım uyguladığım hareketten dolayı.” dedi. Sanığın avukatı Mustafa Çakrak, annenin hamileyken bebeğine down sendromu tanısı konulduğunu belirterek, “Anne defalarca yoğun bakıma alınmış. Olayla ilgili illiyet bağı kurulmamış, müvekkilimin tahliyesine karar verilmesini istiyorum.” diye talepte bulundu. Ancak davacı vekili avukat Sait Bolat, söz konusu iddiaları reddederek “Müvekkilimizin böyle bir hastalığı yoktur. Bahsedilen raporu kabul etmemiz mümkün değildir. Tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz.” ifadesini kullandı.

ADLİ TIP RAPORUNU KABUL ETMEDİLER

Her iki taraf da Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporu kabul etmedi.

HEMŞİRE HAKKINDA “TUTUKLULUĞA DEVAM” KARARI

Mahkeme başkanı, beyanların ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik hususların tamamlanmasını istedi ve duruşma tarihini 1 Nisan olarak erteledi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 5 yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi’nde yaşandı. Sema Bozoklar, kızı Deniz Esin’i dünyaya getirdi. Düşük doğum ağırlığı nedeniyle kuvözde tedavi gören bebek, hemşirenin 14 dakika süresince şiddete maruz kaldığı öğrenildi. Şiddet nedeniyle Deniz Esin bebeğin bacağının kırıldığı tespit edildi ve aileye, bebeğin bedensel ve zihinsel engelli olduğu bildirildi. Hemşirenin görevine son verildi ve kasten yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

GERÇEĞİ 3 YIL SONRA DAVA MESAJIYLA ÖĞRENDİLER

Deniz Esin 3 yaşına geldiğinde, ailesi büyük bir şok yaşadı. e-Devlet üzerinden gelen dava mesajıyla, kızlarının hemşire şiddeti nedeniyle engelli kaldıklarını öğrendiler. Bozoklar Ailesi, şiddet uygulayan hemşirenin cezalandırılmasını talep etti. Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada, hemşire Hazel D.B.’nin tutuklu olarak yargılanmasına karar verildi ve Dinar ilçesinde bir polis merkezine giderek teslim olduktan sonra cezaevine gönderildi.