Kahramanmaraş’ta Hemşireye Yeni Doğan Bebek Darp İddiası

KAHRAMANMARAŞ’TA BEBEĞE ŞİDDET İDDİASI

Kahramanmaraş’ta yaşanan olay, büyük bir tepki topladı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde, 2021 yılında hemşire H.D.B.’nin 5 günlük bir bebeğe yönelik şiddet uyguladığına dair iddialar üzerine başlatılan soruşturma dikkatleri üzerine çekti.

TUTUKLANDI

H.D.B.’ye, Deniz bebeği yoğun bakımda darbetme suçlamasıyla tutuklama kararı çıkarıldı. Hemşire, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde gece saatlerinde polise teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D.B., yapılan duruşmada tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

H.D.B’nin adliyeye giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemleri alındı. Cezaevine götürülen hemşire, gazetecilerin “bebeği neden darp ettiniz” sorularını yanıtlamaktan kaçındı. Olay, 21 Mayıs 2021’de Sema Bozoklar’ın kızı Deniz Esin’i doğurmasıyla başladı. Bebek, düşük kiloda doğduğu için yenidoğan bakım ünitesine alındı.

ŞİDDET İDDİASI ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

31 Mayıs 2021’de, bir hemşire, Deniz Esin’in bacağındaki şişlik nedeniyle muayene ettirdi ve bebeğin bacağının kırık olduğu belirlendi. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntüleri incelendi ve H.D.B.’nin bebeğe şiddet uyguladığı tespit edildi.

AİLEDEN BİLGİ GİZLENDİ

Hastane yönetimi, Deniz Esin’i başka bir hastaneye sevk ederken, Sema ve Abdullah Bozoklar çiftine şiddet olayı hakkında bilgi verilmedi. Özel hastanede tedavi sonrası taburcu edilen Deniz Esin’in anne ve babası, kızlarının hem bedensel engelli hem de epilepsi rahatsızlığı bulunduğunu öğrendi.

HEMŞİRE GÖREVDEN ALINDI

Bozoklar çifti, kızlarının durumu hakkında bilgilendirilmeden eve döndü. Hastane yönetimi, idari soruşturma neticesinde H.D.B. ile ilişiğini kesti. Kahramanmaraş İl İdare Kurulu, hemşirenin yargılanmasına karar verdi.

GERÇEĞİ DÜZENLİ MESAJLA ÖĞRENDİLER

Olaydan 3 yıl sonra, H.D.B. hakkında ‘Kasten yaralama’ suçundan dava açıldı ve Bozoklar çiftine e-Devlet üzerinden dava günü bildirimi yapıldı. Dava hakkında bilgi sahibi olamayan aile, avukatlarıyla araştırma yaparak kızlarına şiddet uygulandığını öğrendi. Bu durum aileyi derinden sarstı.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yargılama sürecinde, H.D.B.’nin Deniz Esin’e şiddet uyguladığına dair güvenlik kamera görüntüleri gün yüzüne çıktı. Bu görüntülerde, hemşirenin, bebeğin kanını almak için önce başına vurduğu, ardından bacaklarını sıktığı ve Deniz Esin’in sağlığını tehlikeye attığı görüldü.