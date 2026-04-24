Kahramanmaraş’ta Saldırganın Annesinin İfadesi Açıklandı

Kahramanmaraş’ta bir ortaokula gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin annesi Pınar Peyman Mersinli’nin, “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmesine ilişkin ifadesi gün yüzüne çıktı. Anne Mersinli, oğlunun tedavi edilmesi konusunda önermeleri dikkate almadığı yönündeki iddiaları reddetti.

ANNELİĞİMİN YANI SIRA EĞİTİMCİYİM

Mersinli, ifadesinde “Her şeyden önce anneliğimin yanı sıra bir eğitimciyim. Dolayısıyla bir annenin çocuğuna karşı nasıl davranması gerektiğini bilecek eğitime, bilgi ve beceriye sahibim. Olanlardan dolayı çok üzgünüm” dedi.

SİLAHLAR OĞLUMUN ULAŞAMAYACAĞI YERDEYDİ

Evde bulunan silahlarla ilgili olarak, “Evde birden fazla silah bulundurulması tamamen eşimin emniyet müdürü olmasıyla alakalıdır. Ancak bu silahların kesinlikle oğlumun kolaylıkla ulaşabileceği açıkta değildi. Sandık içinde muhafaza altındaydı. Sadece babasının gözetiminde onunla birlikte bakabiliyordu ve atışa gidiyordu” ifadelerini kullandı.

TEDAVİSİ İÇİN ÖZEN GÖSTERİYORDUM

Anne Mersinli, oğlu ile ilgili tıbbi destek ihtiyaçlarını görmezden geldiği yönündeki iddialara karşılık, “Oğlumun sağlık kuruluşlarından alınan tedavi süreciyle ilgili psikiyatri kliniğince tutulan raporlar ve içerikler doğrudur. Bu da bizim ona karşı ne denli sorumluluk içinde olduğumuzun kanıtıdır. Ancak tedaviyi geri çevirdiğimiz, tıbbi desteğe ihtiyacı olduğu halde bu önerileri dikkate almadığımız iddialarını kabul etmiyorum” yanıtında bulundu.

BAŞSAVCILIK: ANNE ÖNERİLERİ DİKKATE ALMADI

Okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli’nin annesi Peyman Pınar Mersinli’nin tutuklanmasıyla ilgili olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, saldırganın daha önce çeşitli tarihlerde götürüldüğü polikliniklerde çocuk psikiyatristlerinin tedaviye ihtiyaç duyduğuna dair önerilerinin anne tarafından dikkate alınmadığı ifade edildi. Açıklamada, “Olayın faili İsa Aras Mersinli’nin sağlık sorunlarının tespitine yönelik tüm bilgi ve belgeler ilgili sağlık kuruluşlarından temin edilmiştir. Bu belgelerin incelenmesi neticesinde, resmi ve özel iki farklı kurumda görevli iki psikoloğun olay tarihinden önceki tarihlerde İsa Aras Mersinli’nin tedaviye ihtiyaç duyduğu yönünde teşhis ve öneride bulunmalarına rağmen anne P.P.M.’nin doktor önerilerini göz ardı ederek tıbbi desteğe yönelik başvuruda bulunmadığı ve bu durumun, eldeki verilere dayanarak failin eylemlerini gerçekleştirmesine neden olduğu değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, şüpheli P.P.M.’nin ihmalinin tespit edilmesi üzerine tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiştir. Yapılan sorgu neticesinde Mersinli’nin tutuklanmasına karar verilmiş ve ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.” şeklinde belirtildi.