Kahramanmaraş’ta Silahlı Saldırı Sonrası Eğitim Tatili

Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda, 8. sınıf öğrencisi bir kişi, av tüfeğiyle okula girerek rastgele ateş açtı.

İhbar üzerine çok sayıda güvenlik ekibi olay yerine yönlendirildi.

CAN KAYBI RAKAMI 9’A ULAŞTI

Kahramanmaraş’ta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bu korkunç olayda 8’inin öğrenci, 1’inin öğretmen olduğu toplam 9 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

EĞİTİM FAALİYETLERİNE ARA VERİLDİ

Bakan Çiftçi, Kahramanmaraş’taki bu saldırının ardından il genelindeki okulların 2 gün tatil edildiğini duyurdu. Bakan, “Dünden Şanlıurfa’daki olaydan dolayı hafta sonuna kadar Şanlıurfa’da eğitime, öğretime ara vermiştik. Bugün de Maraş’taki bir olay dolayısıyla yarın ve bir gün eğitime iki gün ara veriyoruz. Bunlar benim ilk etapta söyleyebileceklerim. Tüm milletimize ve vefat edenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum.” şeklinde konuştu.

SALDIRGANIN BABASI GÖZALTINA ALINDI

Onikişubat ilçesindeki bu saldırının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde 3 cumhuriyet başsavcıvekili ile 4 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Saldırgan İsa Aras Mersinli’nin babası Uğur Mersinli de gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’taki bu silahlı saldırının ardından can kaybı 9’a yükselirken, İçişleri Bakanı Çiftçi, kent genelinde okulların 2 gün tatil edildiğini yineledi.

