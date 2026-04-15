Kahramanmaraş’ta Sosyal Medyaya Yasal İşlem Başlatıldı

Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya paylaşımlarına yönelik inceleme süreci başlatıldı. Bu kapsamda, şiddet eylemlerinin teşvik edilmesi, saldırganların yüceltilmesi ve olayın toplumda normalleştirilmesine dair içeriklere yer veren hesapların tespit edilip incelendiği bildirilmekte.

CUMHURBAŞKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından konuyla ilgili çok yönlü bir inceleme yürütüldüğü öğrenildi. Söz konusu hesaplarla bağlantılı şahıslar hakkında yasal sürecin başlatıldığı ifade ediliyor.

ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİNE YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Saldırıya ilişkin sosyal medyada şiddet içerikli görüntüleri paylaşan 63 hesap için hukuki işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 9’A YÜKSELDİ

Kahramanmaraş’taki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 9’a ulaştığı belirtildi.

Gündem

Trump’tan Çarpıcı Açıklamalar: İran Savaşına Zorunlu Müdahale

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili açıklamalarında, "İran savaşı kaçınılmaz hale geldi ve askeri operasyon gerçekleştirmek zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.
Gündem

Kıskanmak Dizisi Yayın Akışından Çıkarıldı

Kıskanmak dizisinin dün akşamki yayını iptal edildi. Başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın özel hayatıyla ilgili spekülasyonlar gündeme geldi. Ayrıntılar merak konusu.
Gündem

McVitie’s Milk Chocolate Bisküvi’nin 100. Yılı İstanbul’da Kutlandı

McVitie’s Milk Chocolate Bisküvi, Türkiye'de büyük ilgi gördüğü 100. yılı çeşitli kültürel etkinliklerle kutlandı. Hem Türk hem de İngiliz unsurları etkinlikte yer aldı.
Gündem

Fintech Çözümleri İşletmelerin Rekabet Gücünü Artırıyor

HORECA gibi birçok sektör, finansal teknolojilerle çalışma yöntemlerini yeniliyor. Pluspay, saha geri bildirimleriyle esnek ödeme sistemleri sunarak inovatif çözümler üretiyor.
Gündem

Okan Buruk’un Oğlu PFDK’ya Sevk Edildi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderildi.