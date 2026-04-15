Kahramanmaraş’ta Sosyal Medyaya Yasal İşlem Başlatıldı

Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya paylaşımlarına yönelik inceleme süreci başlatıldı. Bu kapsamda, şiddet eylemlerinin teşvik edilmesi, saldırganların yüceltilmesi ve olayın toplumda normalleştirilmesine dair içeriklere yer veren hesapların tespit edilip incelendiği bildirilmekte.

CUMHURBAŞKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından konuyla ilgili çok yönlü bir inceleme yürütüldüğü öğrenildi. Söz konusu hesaplarla bağlantılı şahıslar hakkında yasal sürecin başlatıldığı ifade ediliyor.

ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİNE YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Saldırıya ilişkin sosyal medyada şiddet içerikli görüntüleri paylaşan 63 hesap için hukuki işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 9’A YÜKSELDİ

Kahramanmaraş’taki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 9’a ulaştığı belirtildi.