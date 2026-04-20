Kahramanmaraş’ta Yeni Eğitim Müdürü Göreve Başladı

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Turan Akpınar, görevine resmen başladı. Akpınar, göreve başladığını duyurduğu mesajında, Ayser Çalık Ortaokulu’na yapılan saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için başsağlığı dileklerini sunarken, yaralanan öğrenciler için de acil şifa temennisinde bulundu.

EĞİTİMDE GÜVENCE YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLER

Akpınar, Kahramanmaraş’taki eğitim alanındaki liderliği döneminde en büyük desteğinin yöneticiler ve fedakar öğretmenler olacağını ifade etti. “Kapılarımız her zaman açık, birlikte önemli başarılara imza atacak olduğumuza inanıyorum” diyerek, iş birliğine vurgu yaptı.

GÖREVDEN ALMA SÜRECİ

Milli Eğitim Bakanlığı, Ayser Çalık Ortaokulu’na düzenlenen silahlı saldırının ardından Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur’u dün görevden aldı.