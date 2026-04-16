Kahramanmaraş’taki Katliamda İsa Aras Mersinli Detaylar Ortaya Çıktı

Kahramanmaraş’ta, 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, emniyet mensubu babasına ait silahı kullanarak öğrenim gördüğü okulda bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda 9 kişi yaşamını yitirdi. Mersinli’nin okula 5 silah ve 7 şarjörle gittiği belirtildi. Yapılan araştırmalar sonucunda, Mersinli’nin bilgisayarında 11 Nisan’da hazırlanan ve büyük bir eylem planladığını gösteren bir not bulundu.

5 SİLAH, 7 ŞARJÖRLE OKULA GİTTİ

BABA TUTUKLANDI

Gerçekleşen saldırının ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde, İsa Aras Mersinli’nin babası Uğur Mersinli ve öğretmen olan annesi Peyman Pınar Mersinli gözaltına alındı. Aile üyelerinin ifadesinin alınacağı ve olayın detaylarının araştırılacağı bildirildi.

SALDIRI PLANI BİLGİSAYARINDAN ÇIKTI

Soruşturmanın derinlemesine devam ettiği ve Mersinli’nin bilgisayarının incelemeye alındığı belirtildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Dijital materyallerde gerçekleştirilen incelemelerde, okulda saldırı yapan failin bilgisayarında yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11 Nisan 2026 tarihli bir belge içeriğine ulaşıldı” ifadelerine yer verildi.

