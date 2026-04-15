Kahramanmaraş’taki Okul Saldırısında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Memişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu şekilde ifade etti:

“Kahramanmaraş’taki bir okulda gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımız hastanelerimizde tedavi edilmeye devam ediyor, durumlarını sürekli olarak takip ediyoruz. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

VALİ MÜKERREM ÜNLÜER’DEN AÇIKLAMA

Vali Mükerrem Ünlüer, olayla ilgili açıklamasında “Maalesef 4 vefatımız var. Bunlardan biri öğretmen, 3’ü öğrenci. 20 de yaralımız var.” şeklinde bilgi vermişti.

KAHRAMANMARAŞ’TA OKULDA SİLAHLI SALDIRI

Kahramanmaraş’ta meydana gelen bu üzücü olayda toplamda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığı bildirilmektedir.

McVitie’s Milk Chocolate Bisküvi’nin 100. Yılı İstanbul’da Kutlandı

McVitie’s Milk Chocolate Bisküvi, Türkiye'de büyük ilgi gördüğü 100. yılı çeşitli kültürel etkinliklerle kutlandı. Hem Türk hem de İngiliz unsurları etkinlikte yer aldı.
Fintech Çözümleri İşletmelerin Rekabet Gücünü Artırıyor

HORECA gibi birçok sektör, finansal teknolojilerle çalışma yöntemlerini yeniliyor. Pluspay, saha geri bildirimleriyle esnek ödeme sistemleri sunarak inovatif çözümler üretiyor.
Okan Buruk’un Oğlu PFDK’ya Sevk Edildi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderildi.
Cem Adrian Uyuşturucu Soruşturmasında Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında ifade veren şarkıcı Cem Adrian, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Galatasaray Yıldızı Asprilla Paylaşımıyla Tepkileri Üzerine Çekti

Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Yaser Asprilla ile ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor. Takımın yeni oyuncusu hakkında merak uyandıran detaylar ortaya çıktı.