Kahramanmaraş’taki Okul Saldırısında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Memişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu şekilde ifade etti:

“Kahramanmaraş’taki bir okulda gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımız hastanelerimizde tedavi edilmeye devam ediyor, durumlarını sürekli olarak takip ediyoruz. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

VALİ MÜKERREM ÜNLÜER’DEN AÇIKLAMA

Vali Mükerrem Ünlüer, olayla ilgili açıklamasında “Maalesef 4 vefatımız var. Bunlardan biri öğretmen, 3’ü öğrenci. 20 de yaralımız var.” şeklinde bilgi vermişti.

KAHRAMANMARAŞ’TA OKULDA SİLAHLI SALDIRI

