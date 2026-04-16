Kahramanmaraş’taki Okul Saldırısında Can Kaybı 10’a Yükseldi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde gerçekleşen bir okul saldırısının yankıları sürerken, Kahramanmaraş’ta da benzer bir trajik olay yaşandı. Kahramanmaraş Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda öğle saatlerinde silah seslerinin yükselmesi, paniğe yol açtı.

Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

10 CAN KAYBI YAŞANDI

Kahramanmaraş Valisi, “Ayser Çalık Ortaokulu’nda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı silahlı bir saldırı gerçekleşti. Derinlemesine bir araştırma yürütüyoruz. Saldırgan, 5 silah ve 7 şarjörle okula girdi.” şeklinde açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanı, saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiğini bildirerek, “Toplam 13 yaralı var. Yaralılarımızdan 6’sı yoğun bakımda, 3’ünün durumu kritik.” ifadelerini kullandı.

SALDIRIDA KAYBEDENLER BELİRLENDİ

Olayda, öğrencilerinin koruyucusu olan matematik öğretmeni Ayla Kara’nın yanı sıra, öğrenciler Furkan Bala, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poryaz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör, Adnan Göktürk Yeşil, Yusuf Tarık Gül yaşamını yitirdi. Yaralıların tedavisine devam edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi.

Bunun yanı sıra, saldırgan İsa Aras Mersinli de olay yerinde yaşamını yitirdi.

SALDIRGAN ATEŞ AÇTI

Saldırganın okula geldiğinde 2 sınıfa ateş açtığı anlaşılırken, silahların babasına ait olduğu kaydedildi.

Şu an için netlik kazanmamış olsa da Vali, “Saldırgan olay yerinde hayatını kaybetti. Kendisine kargaşa sırasında mı yoksa intihar amaçlı mı ateş açtığı bilinmiyor.” dedi.

SUÇLULAR YAKALANDI

Saldırıyı gerçekleştiren 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin kimliği belirlendi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, saldırganın babası Uğur Mersinli tutuklandı, annesi Peyman Pınar Mersinli ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, yürütülen soruşturmanın detayları hakkında bilgi verildi.