Kahramanmaraş’taki Okul Saldırısında Müdür Görevden Alındı

Çarşamba günü merkez Onikişubat ilçesinin Haydarbey Mahallesi’nde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleşen silahlı saldırıya dair Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sürdürülen soruşturma devam ediyor.

GÖREVDE DEĞİŞİKLİK

Bakanlıktan yapılan duyuruda, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur’un görevden alındığı belirtildi. Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen bu üzücü olayla ilgili sürecin titizlikle takip edildiği, Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerince inceleme ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi. İdari süreç içinde soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla Baydur’un görevden alındığı ifade edildi. 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, babası olan Emniyet Müdürü’ne ait tabancaları alarak eğitim gördüğü okulda saldırı gerçekleştirmiş ve bu saldırıda 1 öğretmen ile 8 öğrenci olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki eğitim-öğretim faaliyetleri de durdurulmuştu.

SALDIRILAR SONRASI GÖRÜŞME

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakan yardımcıları ve genel müdürlerin katılımıyla birim amirleri toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki saldırılar sonrası yürütülen çalışmalar gündeme alındı. Okul güvenliğine ilişkin yürütülen çalışmaların yanı sıra, risk alanları ve mevcut mevzuatta yer alan düzenlemeler ile yapılması planlanan değişiklikler üzerinde duruldu. Öğrencilerin dijital ortamda karşılaşabileceği tehditler ve çözüm önerileri ile okul içi ve dışındaki güvenlik önlemleri de masaya yatırıldı. Çocukların maruz kalabileceği tehlikelerle mücadele etme noktasında, öğretmen ve veliler ile yapılacak çalışmalar üzerinde tartıştılar.

ERHAN BAYDUR’UN PROFİLİ

Erhan Baydur, 1979 yılında Antalya’nın Elmalı ilçesinde doğdu. İlköğrenimini bu bölgede tamamladıktan sonra ortaokul ve lise eğitimini Antalya’da sürdürdü. 2003 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2003-2021 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli eğitim kurumlarında öğretmenlik, müdür yardımcılığı, kurucu müdürlük ve öğretmenevi müdürlüğü gibi görevlerde bulundu. 2017-2021 yılları arasında Antalya ve Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2021-2024 yılları arasında Isparta İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı. 2024 yılı Ağustos ayında Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.