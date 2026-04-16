Kahramanmaraş’taki Silahlı Saldırıya Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yer alan Ayşer Çalık Ortaokulu’na yapılan silahlı saldırıyla ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıkmış durumda. Saldırıyı icra eden 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin, olaydan önceki gece gerçekleştirdiği yazışmalar dikkatleri çekti.

SALDIRIYI ÖNCEDEN DUYURDU

Söz konusu yazışmalarda, saldırganın Discord isimli uygulamada okulu silahla basmak ve büyük bir katliam yapmak niyeti taşıdığını ifade ettiği kaydedildi. Mesajlarında saldırının zamanlamasına dair ayrıntılara da yer verdiği iddia ediliyor. Yazışmalarda “Bunu bugün yapabilirim”, “Öğleden sonra 3 ya da o sıralarda” ve “Bu dünyaya ne kadar tükendiğimi göstereceğim” gibi ifadelerin yer aldığı tespit edildi.

AİLE İÇİ GERİLİM GÖRÜŞÜ

Mesaj içeriğinde ayrıca, saldırganın aile içindeki sorunlara dair de ifadeler kullandığı aktarılıyor. “Kendi babam beni boğmaya ve öldürmeye çalıştı” şeklinde bir ifadenin de yazışmalar arasında bulunduğu söyleniyor.

İhsan Yalçın’ın verdiği bilgilere göre, Mersinli’nin gruba gönderdiği mesajlar şöyle:

– Kahretsin!

– Bunu bugün yapabilirim.

– Öğleden sonra 3 ya da o sıralarda.

– 5. sınıflar ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur.

– Kendi babam beni boğmaya ve öldürmeye çalıştı.

– Bugün tamamen tükendim. Kendi babam beni boğmaya ve öldürmeye çalıştı.

– Evde yalnızım.

– Sadece manifestomu aceleyle bitireceğim ve biraz uyuyacağım.

– Daha sonra bu dünyaya ne kadar tükendiğimi göstereceğim.

KATLİAM BELGELERİ BİLGİSAYARDA BULUNDU

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırgan İsa Aras Mersinli’nin bilgisayarında 11 Nisan tarihine dair büyük bir saldırı planı ile ilgili belgelerin tespit edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, “Olayı gerçekleştiren failin yapılan ev aramasında kişisel bilgisayarı ve cep telefonu gibi dijital materyallere el konulmuş, ve bu materyaller üzerinden yapılan incelemelerde, failin bilgisayarında yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11/04/2026 tarihli bir belge içeriğine ulaşıldığı” belirtildi. Mevcut deliller üzerinden eyleme ilişkin herhangi bir terör bağlantısının tespit edilmediği, faile ait eylemin bireysel olarak gerçekleştirilen bir eylem olduğu kaydedildi.