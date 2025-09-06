Kahve Ve Müzik Tutkunları Buluşuyor

Türk Telekom Prime Ayrıcalıkları

Türk Telekom’un ayrıcalıklarla dolu markası Türk Telekom Prime, sadece bol GB’lı mobil tarifeler ve yüksek hızlı ev interneti sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kahve, eğlence, seyahat, market ve e-ticaret alışverişleri gibi birçok alanda müşterilerinin beklentilerine uygun ayrıcalıklar sağlamaya devam ediyor. Bu yıl 11-14 Eylül tarihlerinde Kadıköy’deki Tepe Nautilus’da gerçekleştirilecek olan Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festivali, özellikle kahveseverler için büyük bir etkinlik olacak.

İstanbul Coffee Festivali

Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festivali, bu yıl 11. kez kapılarını açacak ve birçok özel etkinlik ile katılımcıları ağırlayacak. Festivalde Levent Yüksel, Madrigal, Ceza ve Haluk Levent gibi popüler sanatçılar Türk Telekom Prime Sahnesi’nde kahveseverlerle buluşacak. Kadıköy Tepe Nautilus’da düzenlenecek festival, workshoplar, atölyeler ve çeşitli kahve deneyim alanları ile renklenecek.

Özel Fırsatlar ve Aktiviteler

Türk Telekom Prime müşterileri, festivalde %50 indirimli bilet almanın yanı sıra özel kapıdan giriş ayrıcalığını da yaşayacak. Türk Telekom Prime Lounge alanında eğlenceli aktiviteler ve ikramların yanı sıra sahnede sürpriz ödüllü yarışmalar bulunacak, bu da Primelılara keyifli bir deneyim sunacak. Ayrıca, bu yıl ilk kez festivalde Türk Telekom Çocuk Alanı yer alacak.

Festival Programı

Türk Telekom Prime Sahnesi’nde İstanbul Coffee Festivali programı ise şu şekilde düzenlenmiştir:

11 Eylül, Perşembe: Levent Yüksel

12 Eylül, Cuma: Madrigal

13 Eylül, Cumartesi: Ceza

14 Eylül, Pazar: Haluk Levent