Spor

Kairat, Celtic’i eleyip DEVLER LİGİ’ne girdi

kairat-celtic-i-eleyip-devler-ligi-ne-girdi

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE TARİHİ ANLAR

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nin play-off turunda, ilk maçın golsüz tamamlanmasının ardından Kairat, İskoçya’nın Celtic takımını konuk etti. Maçın normal süresi ve uzatma bölümü de 0-0 sona erdi.

KAİRAT YENİ BİR DÖNEME GİRDİ

Kairat, penaltılarda 3-2’lik üstünlük sağlayarak tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde yarışma şansı elde etti. Kaleci Temirlan Anarbekov, 3 penaltı atışında başarılı olarak takımının bu başarısında büyük bir rol oynadı. Kazakistan ekibi, oynadığı üç ön eleme ve play-off aşamasında Olimpija Ljubljana, KuPS, Slovan Bratislava ve Celtic gibi takımları geride bırakarak grup etabına yükselmeyi başardı.

ÖNEMLİ

Dünya

Pakistan’daki Sel Bilançosu Artıyor: 800 Ölü

Pakistan'daki 26 Haziran'dan bu yana süren yağışlar sonucu 800 kişi yaşamını yitirdi. Hindistan'da ise aşırı yağışlar nehirlerde taşmalara sebep oldu.
Gündem

Sıcak Gelişmeler Üzerine Türkiye Cevap Verdi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal eden saldırılarını kınadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.