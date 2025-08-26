Kairat, Celtic’i eleyip DEVLER LİGİ’ne girdi

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE TARİHİ ANLAR

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nin play-off turunda, ilk maçın golsüz tamamlanmasının ardından Kairat, İskoçya’nın Celtic takımını konuk etti. Maçın normal süresi ve uzatma bölümü de 0-0 sona erdi.

KAİRAT YENİ BİR DÖNEME GİRDİ

Kairat, penaltılarda 3-2’lik üstünlük sağlayarak tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde yarışma şansı elde etti. Kaleci Temirlan Anarbekov, 3 penaltı atışında başarılı olarak takımının bu başarısında büyük bir rol oynadı. Kazakistan ekibi, oynadığı üç ön eleme ve play-off aşamasında Olimpija Ljubljana, KuPS, Slovan Bratislava ve Celtic gibi takımları geride bırakarak grup etabına yükselmeyi başardı.