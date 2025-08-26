Kalben Tacizi Anlattı: Acımız Ortak

SON DÖNEMDEKİ TACİZ İDDİALARI

Magazin gündeminde özellikle taciz ve ifşa iddiaları öne çıkıyor. Ünlü sanatçı Kalben, geçmişte yaşadığı bir tacizi sosyal medya platformunda paylaştı. Mahiyetinde, 19 yaşındayken gerçekleştirdiği bir otobüs yolculuğu sırasında maruz kaldığı rahatsız edici olayı şu şekilde dile getiriyor: “O ELLERİ UNUTAMIYORUM.”

Korkunç Bir Olay

Kalben, annesinin ölüm haberini aldığı dönemdeki yolculuğunda, telsiz yolculuklarının dedikodu edilen bir kısım arka koltuktan gelen bir elin bacakları arasında belirmesiyle uyandığını ifade ediyor. “Annemin ölmek üzere olduğunun haberini almıştım. Otobüs mola vermişti, ben haberi almanın ağırlığıyla uyuyordum. Arkadaşlarım inmişti. Bacaklarımın arasında bir el ile uyandım. Arka çapraz koltuktan gelmiş şerefsiz. Ellerini hiç unutmuyorum,” sözleriyle bu deneyimini aktarıyor. Yaşadığı durumu çevresine anlatmaya çalıştığında, erkek arkadaşının öfkelendiğini, kadın arkadaşının ise içine kapandığını belirtirken, “Ben ise senelerce bu olayı anlamlandıramadım,” dedi.

İsim Vermek Zor

Kalben, geçmişte yaşadığı bu durumu kesin isimlerle ilişkilendiremeyeceğini, ancak isimleri açıklayan kişileri kutlayarak, onlara destek olduğunu belirtiyor. “Hiçbir zaman açıkça isim vermedim, bunu yapamadım. Bugün isimleri açıklayan herkesi kutluyorum. Sessiz kalanları da kutluyorum. Ben destek alarak hayatta kaldım. Kendime değer vermem ve yaşamaya değer olduğumu hissetmem çok uzun yıllar aldı,” söylemleriyle sürecinin ne kadar zor olduğunu gözler önüne seriyor.