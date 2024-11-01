Kalkınma Yolu Projesi Nedir? Önemli Detaylar

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Vahdettin Köşkü’nde bir görüşme gerçekleştiriyor. Görüşme sırasında ikili ilişkiler ile bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.

Kalkınma Yolu Projesİ

Kalkınma Yolu Projesi, 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye’yi Basra Körfezi’ndeki Faw Limanı’na bağlayacak. “Yeni İpek Yolu” olarak adlandırılan bu proje, Avrupa’dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir coğrafyada etki oluşturacak ve ortak faydalar sağlayacak. Temelleri 2005 yılında atılan bu proje, Basra Körfezi’nden başlayan ve Irak’ın önemli şehirleri olan Divaniye, Necef, Kerbela, Bağdat ve Musul’u kapsayarak Türkiye’ye, dolayısıyla Avrupa’ya ulaşmayı amaçlıyor. Irak Başbakanı Şiya es-Sudani’nin Türkiye ziyareti, iki ülke arasında projeye dair anlayış birliğini ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin önemini şu şekilde ifade etmişti: “Basra’dan Türkiye sınırına uzanan kara ve demir yolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik ‘Kalkınma Yolu Projesi’nin hayata geçirilmesi için birlikte çalışma kararlılığımızı vurguladık. Bu vesileyle de bu çalışmayı yürütecek olan bakan arkadaşlarımızı görevlendiriyoruz.”

STRATEJİK ÖNEMİ

Kalkınma Yolu Projesi’nin sadece Türkiye ve Irak için değil, tüm bölge için stratejik öneme sahip, büyük bir proje olduğunu belirten Erdoğan, “Bu yolun inşasıyla ortaya çıkacak katma değerden, Avrupa’dan Körfez’e kadar geniş bir coğrafyada milyonlarca insan faydalanacaktır” demiştir. Projenin, bölgesel işbirliğini güçlendirerek ticareti geliştireceği ve insan ilişkilerini pekiştireceği öngörülüyor. Ayrıca, diğer ülkelerin projeye ilgisinin yüksek olduğunu belirtmiştir.

ORTA KORİDOR’UN ARTAN ÖNEMİ

Tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması amacıyla stratejik bir önem taşıyan Orta Koridor, Türkiye’den başlayarak Kafkaslar’a ve Hazar Denizi üzerinden Türkmenistan ile Kazakistan’a ulaşıyor. Bu güzergâh, Rusya’nın içinde bulunduğu “Kuzey Koridoru” ile İran’ın yer aldığı “Güney Koridoru”na alternatif sunarak, Çin ile Avrupa’nın entegrasyonu için önemli bir rol oynuyor. Pekin’den Londra’ya uzanan bu güzergâh, yıllık 600 milyar doları aşan bir ticaret trafiğinin merkezinde yer alıyor. Özellikle Orta Doğu’daki istikrarsızlıklar, Güney Koridoru’ndaki riskleri artırırken, Kuzey Koridoru da Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan olumsuz etkilenerek Orta Koridor’un önemini artırıyor.

PROJENİN GELECEĞİ

Kalkınma Yolu Projesi’nin, Orta Koridor’un artan değerine katkıda bulunması bekleniyor. Proje, Irak’ın kendi ihtiyaçları için oldukça kritik bir öneme sahip. 2005 yılında Basra yerel idaresi, Faw Yarımadası’nda 5 milyar dolarlık bütçeyle bölgenin en büyük limanının inşasını hükümete teklif etti. Projenin anlam kazanması, iki önemli şarta bağlı. Bunlardan ilki, kurulacak limandan 3. ülkelere mal taşınması, ikincisi ise projenin değerini artıracak bölge ülkeleriyle işbirliği yapılmasıdır. Irak, Faw Limanı çalışmalarına başladı ve limanın ilk gemiyi Eylül 2024’te ağırlaması, 2025’te ise tamamen açılması öngörülüyor. Bu gelişme, limanın açılması sonrası stratejik bir yol inşa etme gereksinimini artırıyor.