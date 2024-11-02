Kaloğlu’ndan Maç Sonrası Açıklama: İyi Mücadele Ettik

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Kaloğlu, Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı’nda gerçekleştirilen maçın akabinde yapılan basın toplantısında, rakip takımın gösterdiği iyi mücadele nedeniyle onları tebrik etti. Kendi takımlarının da aynı şekilde sıkı bir performans sergilediğini vurgulayan Kaloğlu, “Öncelikle biz bu karşılaşmayı kazanmak için çıktık. Kazanmak için de her şeyi yapmaya çalıştık.” dedi.

GOL BULAMAMANIN ETKİLERİ

Kaloğlu, maçın zorluğunu belirterek, “Bu tip maçların zor olacağı, rakibin erken gol bulmadıkça direncinin çok yükseleceğini zaten biliyorduk. Öyle de oldu.” ifadesini kullandı. Özellikle ilk yarıda istedikleri oyunu sergileyemediklerini belirten Kaloğlu, “Maçın içinde, aslında pozisyonlar da geldi. O pozisyonları değerlendirebilseydik, bizim için daha rahat bir maç da geçebilirdi. Skor çok daha farklı olabilirdi.” şeklinde konuştu.

DİZİLİŞ VE OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ

Devre arasında hem takım dizilişinde hem de bazı oyuncularda değişiklikler yaptıklarını aktaran Kaloğlu, “10 dakika sonra değiştirmeleriyle birazcık daha hareketlendik.” diyerek maçın gidişatında bu değişikliklerin önemine dikkat çekti.