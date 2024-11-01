“Kalp Hastalıkları İçin 11 Uyarı İşareti”

KALP HASTALIKLARININ BELİRTİLERİNE DİKKAT EDİN

Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, “Kalp hastalıklarının belirtileri arasında göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi ve bayılma, şişlik, yorgunluk, terleme, mide bulantısı ve kusma, çene veya sırt ağrısı, egzersiz toleransında azalma ve hızlı veya düzensiz nabız gibi semptomlar bulunabilir. Kişide bu belirtilerden biri bile varsa göz ardı etmeden doktora başvurması hayati” diyor. Kalp hastalıkları ne kadar iyi tanınırsa önlenmeleri de o kadar kolaylaşır diyen Koylan, kalple ilgili ihmal edilmemesi gereken 11 belirtiyi sıraladı.

KALP KRİZİNİN EN BİLİNEN BELİRTİSİ GÖĞÜS AĞRISI

Göğüs ağrısı, kalp krizinin en bilinen belirtisi olarak öne çıkıyor. “Göğsün ortasında veya sol tarafında sıkışma, baskı veya ağrı hissi olarak tanımlanabilir. Bu ağrı sol kola, çeneye veya sırta yayılabilir. Göğüs ağrısı genellikle kalbe giden kan akışının azalması veya tamamen kesilmesi nedeniyle ortaya çıkar. Bu durum acil tıbbi müdahale gerektirir.” dedi.

NEFES DARLIĞI CİDDİ BİR BELİRTİDİR

Nefes darlığı, özellikle efor sırasında veya dinlenme halinde ortaya çıkabiliyor. Bu belirti, kalbin yeterince kan pompalayamaması nedeniyle akciğerlerde sıvı birikmesi sonucu oluşuyor. Nefes darlığı, kalp yetmezliği veya koroner arter hastalığının bir işareti olabilir. Tedavi edilmediği takdirde durum daha da kötüleşebiliyor.

ÇARPINTI VAHİM SONUÇLAR DOĞURABİLİYOR

Kalp hastalıklarının belirtileri arasında yer alan çarpıntı, kalp atışlarının hızlı, düzensiz veya güçlü hissetmesi durumudur. Çarpıntı, anksiyete, fazla kafein ve yoğun egzersiz nedeniyle oluşabiliyor. Fakat bu durum, düzensiz kalp ritmi gibi ciddi kalp problemlerinin de belirtisi olabiliyor. Bu semptom felç riskini artırabileceğinden, bir hekim tarafından takibi kritik önem taşır.

BAŞ DÖNMESİ VE BAYILMA KRİTİK HASTALIKLARA İŞARET EDİYOR

Ani baş dönmesi veya bayılma, kalbin yeterince kan pompalamaması nedeniyle beyne oksijenin yeterince ulaşamamasından kaynaklanabiliyor. Bu belirtiler, kalp kapak hastalıkları, aritmiler veya kalp yetmezliği gibi ciddi kalp sorunlarının belirtileri arasında yer alıyor.

SOĞUK TERLEME KALP KRİZİNİN YAYGIN BELİRTİSİDİR

Aniden başlayan soğuk terleme, kalp krizinin yaygın bir belirtisi olabiliyor. Bu durum, vücudun strese veya ağrıya yanıt olarak salgıladığı adrenalin nedeniyle gerçekleşiyor. Soğuk terleme, acil tıbbi müdahale gerektiren bir kalp krizinin belirtisi olabilir.

YORGUNLUK VE HALSİZLİK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BELİRTİLERDİR

Kalp hastalıklarının belirtilerinden biri olan sürekli yorgunluk ve halsizlik hissi, kalbin yeterince kan pompalayamaması nedeniyle dokulara yeterli oksijenin ulaşamamasından kaynaklanabiliyor. Yorgunluk, kalp yetmezliği veya koroner arter hastalığının bir işareti olabilir.

MİDE BULANTISI VE KUSMA KALP KRİZİNE İŞARET EDİYOR

Mide bulantısı ve kusma, özellikle kadınlarda kalp krizinin yaygın belirtilerindendir. Bu belirtiler, sindirim sistemi problemleriyle karıştırılabilse de, kalp krizinin erken evrelerinde ortaya çıktığı için kaynağının detaylıca araştırılması çok önemlidir.

EGZERSİZ İLE İLGİLİ SORUNLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Daha önce rahatça yapabildiğiniz egzersizleri gerçekleştirmekte zorlanıyorsanız veya egzersiz sırasında aşırı yorgunluk hissediyorsanız, bu durum kalbin yeterince kan pompalayamaması anlamına gelerek altta yatan bir kalp rahatsızlığına işaret edebiliyor.

HIZLI VE DÜZENSİZ NABIZ CİDDİ SORUNLARA YOL AÇABİLİR

Hızlı veya düzensiz nabız, kalp ritim bozukluklarının bir işareti olabiliyor. Bu durum, kalp atışlarının hızlanması veya yavaşlaması şeklinde kendini gösteriyor. Aritmiler, felç veya kalp yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Hızlı teşhis ve tedavi, komplikasyonları önlemek açısından hayati önem taşıyor.