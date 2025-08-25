Kamu Araç Sayısı 130 Bine Ulaştı

KAMU KURULUŞLARININ ARAÇ SAYISI ARTIYOR

Türkiye’de kamu kuruluşlarının kullandığı araç sayısı son yıllarda hızla yükseliyor. 2021 yılında 111 bin 122 olan bu rakam, 2023’te 116 bin 904’e çıktı. 2025 yılı itibarıyla ise bu sayının 130 bin seviyesine ulaşması bekleniyor. Ayrıca, aynı dönemde yalnızca araç kiralama için yaklaşık 1,9 milyar TL harcama yapıldığı belirtiliyor.

ARAÇ SATIŞLARI DÜŞÜK, ALIMLAR YÜKSEK

2024’ün ilk altı ayında, araç satışından elde edilen gelir sadece 5 milyon TL olarak görülürken, yeni araç alımları için 161 milyon TL harcandı. Satılan araç sayısı, alınan araçların yanında oldukça düşük kalıyor.

AVRUPA İLE KIYASLANDIĞINDA FARKLI BİR GÖRÜNTÜ

Türkiye’deki kamu araç sayısı, ekonomik büyüklüğü daha fazla olan Avrupa ülkeleri karşısında dikkat çeken bir fark ortaya koyuyor. Örneğin, Almanya’da yaklaşık 9 bin, Fransa’da 8 bin, Japonya’da 10 bin ve İtalya’da 29 bin kamu aracı bulunuyor.

Kamu araçlarının bütçeye etkisi yalnızca alım giderleriyle sınırlı kalmıyor. Akaryakıt, bakım, sigorta ve personel gibi giderler de önemli bir yük getiriyor. Türkiye’de kullanılan üst segment bir aracın deposunun yaklaşık 3 bin 765 TL’ye dolduğu belirtiliyor. 130 bin aracın yalnızca bir kere yakıtla doldurulması durumunda toplam harcama 489 milyon TL’yi aşabiliyor.