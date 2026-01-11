Kamu Gözetim Kurumu Denetim İzinlerini İptal Etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Gözetim Kurumu vasıtasıyla 10 denetim kuruluşunun ve 13 sorumlu denetçinin faaliyet izinlerini iptal etti. Konkordato talepleriyle ilgili işlemler, İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde düzenleniyor. Vadesi dolmuş borçlarını ödeyemeyen veya ödeyememe riski taşıyan firmalar, bu durumu aşmak üzere konkordato talebinde bulunabiliyor. Konkordato talep eden şirketler, borçlarını nasıl ödeyeceğine dair bir ön proje hazırlıyor. Bu proje, bağımsız denetim kuruluşları tarafından Türkiye Denetim Standartları’na uygun olarak denetleniyor. Denetim sonucunda, sürece dair makul bir güvence raporunun hazırlanıp, konkordato talebi ile ilgili mahkemeye sunulması gerekiyor.

DAVALARDA ÖNEMLİ ROL ÜSTLENİYOR

Söz konusu raporlar, konkordato davalarında kritik bir rol oynuyor. Bu nedenle, denetim süreçleriyle ilgili olarak denetim kuruluşlarının kuruma bildirimde bulunması zorunluluğu bulunuyor. Kamu Gözetim Kurumu, konkordato denetimlerine yönelik inceleme faaliyetlerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde, kurumun bilgisi dışında sayıda konkordato denetimi gerçekleştirildiği saptandı. Adalet Bakanlığı’na ait verilere göre, 2021-2025 döneminde yapılan konkordato talepleri sayısının 5 bin 293 olduğu ancak bunlardan yalnızca 2 bin 83’ünün kuruma bildirildiği ortaya çıktı. Kuruma bildirilen denetimlerin yüzde 87’sinin yalnızca 16 denetim kuruluşu tarafından gerçekleştirildiği belirlenirken, bu durum konkordato işlemlerinin belli başlı denetim kuruluşlarına yoğunlaştığını gösteriyor.

KANITLAR YETERSİZ KALDI

Kamu Gözetim Kurumu’nun incelemeleri sonucunda, raporların 1-7 gün gibi kısa bir süre içerisinde ve işin doğasıyla bağdaşmayan fiyatlarla hazırlandığı, ayrıca yeterli denetim kanıtları toplanmadan raporların düzenlendiği tespit edildi. Bu olgular üzerine, bu denetim kuruluşlarına karşı çeşitli yaptırımlar uygulama kararı alındı. Sonuç olarak, 10 denetim kuruluşunun ve 13 sorumlu denetçinin faaliyet izni iptal edildi. Bir denetim kuruluşunun konkordato denetim yetkisi 2 yıl süreyle askıya alındı; 3 sorumlu denetçinin ve 4 denetçinin faaliyet izni de 2 yıl süreyle durduruldu. Ayrıca, 3 denetim kuruluşuna ve 1 sorumlu denetçiye uyarı yapılırken, 14 denetim kuruluşuna toplamda 82 milyon 119 bin 151 lira idari para cezası kesildi. Kamu Gözetim Kurumu, konkordato raporlarıyla ilgili incelemelerine devam ediyor.

DENETİMDE YENİ DÜZENLEME

Kamu Gözetim Kurumu, sürece yönelik idari düzenlemeler de tesis etti. Bu düzenlemeler gereğince, konkordato denetimleri yalnızca yetkili denetim kuruluşları tarafından yapılabileceği belirlendi. Faaliyet izinleri iptal edilen denetim kuruluşlarının ortakları ve yöneticilerinin de 3 yıl süreyle konkordato işlerini üstlenmeleri yasaklandı. Yetkilendirilen denetim kuruluşlarının, 3 yıl süreyle denetim yapmalarının ardından konkordato işlerine yeniden müdahil olabilecekleri kararına varıldı.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN HIZLI AÇIKLAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kamu Gözetim Kurumu’nun konkordato denetimi yapan kuruluşlara yönelik süreçleri titizlikle yürüttüğünü belirtti. Bakan Şimşek, “Konkordato müessesini suistimal eden firmalara ve aracılarına yönelik cezaları ağırlaştırmak için gereken tüm çalışmaları kararlılıkla yürütüyoruz. Adalet Bakanlığımızla bu konuda ortak bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Konkordato sürecinin daha sağlıklı işlemesi ve amacına uygun bir biçimde şirketlerin iflastan kurtulmasına imkan sağlamak amacıyla adımlar atıyoruz.” ifadelerini kullandı.