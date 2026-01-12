Kamu Gözetim Kurumu Konkordato Denetimlerine Dikkat Çekti

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Gözetim Kurumu, konkordato uygulamasını kötüye kullanan 10 denetim kuruluşunun ve 13 sorumlu denetçinin faaliyet izinlerini iptal ederek, 14 denetim kuruluşuna toplam 82,1 milyon lira idari para cezası verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya yönelik yaptığı açıklamada, Kamu Gözetimi Kurumu’nun konkordato denetim sürecini özenle yürüttüğünü vurguladı ve “Konkordato müessesini suistimal eden firmalara ve aracılarına yönelik cezaları ağırlaştırmak için gereken tüm çalışmaları kararlılıkla yürütüyoruz. Adalet Bakanlığımızla bu konuda ortak bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Konkordato sürecinin daha sağlıklı işlemesi ve amacına uygun olarak şirketlerin iflastan kurtulmasına imkan sağlayacak şekilde işletilmesine yönelik adımları atıyoruz” ifadelerini kullandı.

KONKORDATO TALEPLERİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Bakanlıktan alınan bilgilere göre, konkordato taleplerinin süreçleri İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde düzenleniyor. Borçlarını ödeyemeyen veya bu tehlikeyle karşılaşan şirketler, geçen süre zarfında iflastan kurtulmak amacıyla konkordato talebinde bulunabiliyor. Konkordato talebinde bulunacak şirketler, borçlarını nasıl ödeyeceklerine dair bir ön proje hazırlamak zorunda. Yine bu ön proje, Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından Türkiye Denetim Standartları’na göre denetleniyor. Denetim sonucunda bir “makul güvence raporu” hazırlanması ve bu raporun konkordato talebinde bulunulurken ilgili mahkemeye sunulması gerekiyor.

Kamu Gözetimi Kurumu, konkordato denetimlerine yönelik inceleme faaliyetlerini sürdürüyor. İncelemeler sonucunda, kuruma bildirilmeyen birçok konkordato denetimi olduğu tespit edildi. Adalet Bakanlığı verilerine göre, 2021-2025 döneminde konkordato taleplerinin sayısı 5 bin 293 olurken, bunlardan yalnızca 2 bin 83’ünün kuruma bildirildiği belirlendi. Bildirilen denetimlerin yüzde 87’sinin yalnızca 16 denetim kuruluşu tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Bu durum, konkordato sürecinin belirli denetim kuruluşlarında yoğunlaştığına işaret ediyor.

Kamu Gözetimi Kurumu’nun incelemelerinde, denetim raporlarının 1-7 gün gibi oldukça kısa bir sürede hazırlandığı ve işin kapsamıyla örtüşmeyen oldukça düşük bedellerde denetim sözleşmeleri yapıldığı tespit edildi. Ayrıca, yetersiz ve uygun denetim kanıtları toplanmadan rapor hazırlandığı kaydedildi. Bu bulgular üzerine, denetim kuruluşlarına çeşitli yaptırımlar uygulanmasına karar verildi. 10 denetim kuruluşu ve 13 sorumlu denetçinin faaliyet izni iptal edilirken, 1 denetim kuruluşunun konkordato denetim yetkisi iki yıl, 3 sorumlu denetçinin ve 4 denetçinin faaliyet izni ise yine iki yıl askıya alındı. 3 denetim kuruluşuna ve 1 sorumlu denetçiye uyarı cezası verildi ve toplamda 14 denetim kuruluşuna 82 milyon 119 bin 151 lira idari para cezası uygulandı.

Kamu Gözetimi Kurumu, bu sürece dair yeni idari düzenlemeler gerçekleştirdi. Bu kapsamda, konkordato denetimlerinin yalnızca yetkili kuruluşlar tarafından yapılması kararlaştırıldı. Faaliyet izinleri iptal edilen denetim kuruluşlarının ortak ve yöneticilerine 3 yıl süreyle konkordato denetimi yapma yasağı getirildi. Ayrıca, yetkilendirilen denetim kuruluşlarının bu yetkiyle 3 yıl süreyle denetim faaliyetlerinde bulunmasının ardından konkordato işlerini üstlenmelerine yönelik karar alındı.