Kamu Hakem Heyeti Toplantısı Gerçekleşti

KAMU HAKEM KURULU TOPLANTISI BAŞLADI

Kamu Hakem Kurulu, memur maaşlarıyla ilgili görüşmelerine başladı. İlk toplantı saat 14.30’da gerçekleştirildi. Toplantıya katılan 11 üyeli Hakem Kurulu’ndan 9 üye hazır bulundu. Bu toplantıda, Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Sağlık-Sen Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Kamu-Sen temsilcileri de yer aldı.

KAMU İŞVEREN TARAFINDAN BAŞVURU YAPILDI

Memur-Sen’in Kurul’a başvuruda bulunmayacağını açıklamasının ardından Kamu İşveren Heyeti başvurusunu Kurul’a iletti. Sayıştay Başkanı Metin Yener’in başkanlığında bir araya gelen Kurul’un, 5 gün içinde kararını vermesi gerekiyor. Alınacak karar kesin olacak ve itiraz edilmeyecek. Memur-Sen tarafından yapılan bir açıklamada, “Hakem kurulu, bu süreci iadey-i itibarı için iyi kullanmalı ve fırsatı değerlendirmelidir. Tekliflerimizin adil biçimde değerlendirilmesi Hakem Kurulu’nun sorumluluğundadır” denildi.

KAMU İŞVERENİ TARAFINDAN SUNULAN TEKLİFLER

Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos’ta yaptığı ilk teklifinde, 2026 yılı ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027 yılı ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 zam önerisinde bulunmuştu. 15 Ağustos’ta ise 2026 yılı için önerilen zamlara ek olarak taban aylığına 1000 lira ek artış teklif etti. 18 Ağustos’ta yapılan revizede ise 2026’nın ilk altı ayında teklif oranını yüzde 11, ikinci altı ayında yüzde 7 olarak güncelledi; 2027 yılı için ilk teklifte bir değişiklik olmadı.