Kamu Hakem Kurulu Toplantısı Sonlandı

KAMU HAKEM KURULU GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Kamu Hakem Kurulu, memur maaşlarına yönelik görüşmeler için çalışmalarına başladı. Kurul, ilk toplantısını saat 14.30’da gerçekleştirdi. 11 üyeden oluşan Hakem Kurulu’nun 9 üyesi toplantıya katıldı. Toplantıya, Memur-Sen Konfederasyonu’ndan Sağlık-Sen Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Kamu-Sen temsilcileri de yer aldı.

KAMU İŞVEREN TARAFINDAN BAŞVURU YAPILDI

Memur-Sen’in Kurul’a başvurmayacağına dair yaptığı açıklamanın ardından Kamu İşveren Heyeti, başvurusunu kamuoyuna duyurdu. Sayıştay Başkanı Metin Yener’in başkanlığında toplanacak olan Kurul’un, 5 gün içinde kararını vermesi gerekiyor. Alınacak karar kesin nitelikte olacak ve itiraz edilmesi söz konusu olmayacak. Memur-Sen, yeni bir açıklama yaparak, “Hakem kurulu, bu süreci iadey-i itibarı için iyi kullanmalı ve fırsatı değerlendirmelidir. Tekliflerimizin adil biçimde değerlendirilmesi Hakem Kurulu’nun sorumluluğundadır” ifadesini kullandı.

KAMU İŞVERENİN TEKLİFLERİ

Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos’taki ilk teklifinde 2026’nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6 zam, 2027’nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yine yüzde 4 zam önermişti. 15 Ağustos’ta ise 2026 yılı için sunduğu zamlara ek olarak taban aylığa 1000 lira artış teklifi yapmıştır. 18 Ağustos’ta gerçekleştirdiği revizyonda, 2026’nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 artış önerirken, 2027 yılı için daha önceki teklifte değişiklik yapmamıştır.