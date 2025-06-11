Kamu İşçileri İçin Zam Görüşmeleri Devam Ediyor

2025-2026 DÖNEMİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİ SON AŞAMADA

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini yakından ilgilendiren 2025-2026 dönemine ait toplu iş sözleşmesi görüşmeleri önemli bir aşamaya geldi. Bayram sonrası yapılması beklenen dördüncü toplantıda, hükümetin sunacağı zam teklifine odaklanıldı.

İLK TEKLİF KURBAN BAYRAMI SONRASINA PLANLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, zam pazarlığının ilk teklifinin Kurban Bayramı sonrasında işçi sendikalarına iletileceğini açıkladı. Kamu işverenlerini temsilen Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), sendika talepleri doğrultusunda hazırlıklarını tamamladı. Işıkhan, sürecin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yürütüldüğünü belirterek, “İnşallah bayramdan sonra ilk teklifimizi kamu işçilerimize sunacağız. TÜHİS’in teklifinin ardından müzakere süreci başlayacak. Bu süreci sendikalarımızla uzlaşı içinde tamamlayacağımıza inanıyorum” dedi.

İŞÇİLERİN TALEPLERİ NELER?

İki büyük işçi konfederasyonu Türk-İş ve Hak-İş, 2025-2026 yıllarını kapsayacak Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için taleplerini açıkladı. Sunulan 21 maddelik taslakta, kamuda çalışan işçilerin günlük en düşük ücretinin bin 800 liraya çıkarılması talep ediliyor. Ayrıca, 2025’in ilk 6 ayında yüzde 50 oranında ücret artışı, 2025’in ikinci yarısı ve 2026’nın her iki yarısı için yüzde 25 zam, tüm dönemler için ek olarak yüzde 10 refah payı isteniyor.

ENFLASYON FARKI VE KIDEM ZAMMI TALEPLERİ

Sendikaların bir diğer önemli talebi ise enflasyon farkının işçilere ödenmesi. Beklenen zam oranları, gerçekleşen enflasyonun altında kalırsa, farkın maaşlara yansıtılması talep ediliyor. Ayrıca, kıdem zammının da ücret artışına dahil edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

KAPSAMLI KAMU KURUMLARI

Bu toplu iş sözleşmesi; karayolları, demiryolları, elektrik üretim tesisleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi çok sayıda kamu kurumunu kapsıyor. Yaklaşık 600 bin işçinin gözü, hükümetin açıklayacağı zam teklifine çevrildi.