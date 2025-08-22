Kamu İşveren Heyeti Hakem Heyetine Başvurdu

Gündem

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ NEDENİYLE HAKEM HEYETİNE BAŞVURU YAPILDI

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması nedeniyle, memur maaş zammına dair süreç Hakem Heyeti’ne taşınıyor. Memur-Sen, başvuru yapmama kararı aldığından, yasal süre içinde başvuruyu Kamu İşveren Heyeti gerçekleştirdi.

HAKEM HEYETİ’NDEN GELECEK KARAR BEKLENİYOR

Kamu İşveren Heyeti’nin vereceği karar, toplu sözleşme hükmünde olacak ve açıklama tarihi en geç 31 Ağustos olarak belirlenmiş durumda. Bu karar, memur maaş zammı ile ilgili sürecin nasıl ilerleyeceğini belirleyecek.

