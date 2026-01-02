Kamu Lojmanları Kira Bedellerine Yeniden Zam Yapıldı

Kamu personeline ait lojman kiralarıyla ilgili yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan değişiklikle, lojman kiralarına yeniden değerleme oranında bir artış yapıldı ve bu oran yüzde 25,49 olarak belirlendi.

KİRA BEDELLERİ GÜNCELLENDİ

Yeni düzenlemeye göre, kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda kira bedeli 10,23 TL/m², kalorifersiz konutlarda 15,99 TL/m², kaloriferli konutlarda ise 20,97 TL/m² olarak belirleniyor. Kaloriferli bir lojmanda 100 metrekare için kira bedeli toplamda 2 bin 97 lira olarak ödenecek.

İLAVE MALİYETLER HESABA KATILDI

Ayrıca, belirlenen kira bedellerine ek olarak, kaloriferci, kapıcı veya her ikisi için kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanan konutlarda her bir metrekare için 2,46 TL/m² ilave kira bedeli talep edilecek. Elektrik ve su bedellerinin kurumlar tarafından yapılan gerçek giderler doğrultusunda kullanıcılar tarafından ödenmesi esas alınacak. Sayaçların ayrılamadığı durumlarda ise, elektrik sayacı ayrılmasının mümkün olmaması halinde 4,66 TL/m², su sayacı ayrılmasının mümkün olmaması halinde 4,04 TL/m², her ikisinin mümkün olmaması durumunda ise 8,68 TL/m² ilave kira alınacak. Şehir şebekesi dışında su kaynaklarından kullanılan su içinse 2,17 TL/m² ilave kira bedeli alınacak.

ISINMA GİDERLERİ DEĞİŞİM GEÇİRDİ

Kamu Konutları Yönetmeliği çerçevesinde, yakıtı kurumlar tarafından sağlanan kaloriferli konutlarda, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı bulunmayan konutlarda her bir metrekare için 8,38 TL/m² yakıt bedeli talep edilecek. Bu cihazlar monteli olan konutlarda ise, yakıt bedeli bağımsız bölüm tüketimine göre hesaplanacak ve belirlenen bedelin üç katını aşamayacak. Kurumlar ihtiyaç duyması halinde daha yüksek yakıt bedeli talep edebilecek. Ayrıca, ortak alan giderleri nedeniyle, her bir metrekare için 0,98 TL/m² ek ücret alınacak.

YÜRÜRLÜK TARİHİ BELLİ OLDU

Kamu çalışanlarının maaş gününün 15 Ocak 2026 olması nedeniyle, kiraya ilişkin yeni düzenleme aynı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.