Kamuda Görevden Almalar ve Atamalar Resmi Gazete’de Yayımlandı

Kamuda üst düzey atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla gerçekleştirilen atamalara göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk görevinden alındı. Bu kapsamda, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy’un da görevine son verilmiş olup, bu göreve Barış Salcan atandı.

DAHA FAZLA GÖREVDEN ALMA VE ATAMA

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda ise, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Hatice Dilek Karakuzu görevden alındı ve yerine Fatih Güvendi getirildi. Ayrıca, Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş görevden alındı. Bu göreve, Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu atandı.

TPAO’DA BİR ZİYARET

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü’ne Cem Erdem atandı.

MEB’DE YENİ ATAMALAR

Milli Eğitim Bakanlığı’na ilişkin olarak, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Metin Güçlü ve Bilgi İşlemleri Genel Müdür Yardımcılığına Esra Özmen atandı. Öte yandan, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bal görevden alındı ve yerine Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir getirildi.

Ayrıca, Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcılığına Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Temel Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş atandı.

Açık bulunan Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Necmeddin Dinç, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Önder Arpacı, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Altınöz, Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne İbrahim Açıkgöz, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın ve Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gülşen Özer atandı.

Son olarak, Sağlık Bakanlığı’nda açık bulunan başmüfettişliğe Ahmet Hikmet Algan’ın ataması gerçekleştirildi.