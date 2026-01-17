Kamuda Üst Düzey Atama ve Görevden Almalar Yayımlandı

Kamuda üst kademe atama ve görevden alma işlemleri Resmi Gazete’de duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yayımlanan kararlara göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk görevden alındı ve bu pozisyona Barış Salcan getirildi. Ayrıca, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy da görevden alındı.

YENİ ATAMALAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığı’nda Hatice Dilek Karakuzu görevden alındı, yerine Fatih Güvendi atandı. Diğer yandan Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş da görevden alınarak, bu görevi Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu devraldı.

TPAO’DA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü’ne Cem Erdem atandı. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’nda bir dizi atama ve görevden alma işlemi gerçekleştirildi.

MEB’DEKİ GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı’na Metin Güçlü, Bilgi İşlemleri Genel Müdür Yardımcılığı’na ise Esra Özmen atanırken, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bal görevden alındı. Bal’ın yerine Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir atandı.

Ayrıca, Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcılığı’na Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Temel Eğitim Genel Müdür Yardımcılığı’na ise Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş atandı. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü için Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Mehmet Necmeddin Dinç, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Önder Arpacı, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Murat Altınöz, Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne İbrahim Açıkgöz, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın ve Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Gülşen Özer atandı. Sağlık Bakanlığı’nda ise başmüfettişlik pozisyonuna Ahmet Hikmet Algan atandı.