“Kamuoyunda İftira: İmamoğlu’na Dava Açıldı”

DAVA DİLEKÇESİNDE GÜNDEMİN CİDDİ PUNTOSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine bir dava dilekçesi sundu. Dilekçede, Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklandığına dikkat çekildi.

İMAMOĞLU’NUN SÖZLERİ VE İDDİALAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 31 Ekim’de Özer’in tutuklanmasını protesto eden bir mitingde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik iftira niteliğindeki asılsız ifadelere yer verdiği açıklandı. Dilekçede, İmamoğlu’nun Erdoğan’ı kamuoyu önünde küçük düşürme amacıyla hareket ettiği ifade edildi. İmamoğlu’nun kullandığı “eli sopalı” ve “karanlık hamlenin peşinde koşan bir iktidar” sözlerinin, amacını aştığı ve Erdoğan’ın itibarına zede verdiği belirtildi.

KAMUOYUNDAKİ ETKİLER VE KAYITLAR

Dilekçede ayrıca, İmamoğlu’nun bu şekilde halkı kin ve nefrete sürükleyerek gerçekleri saptırdığı savunuldu. Kılavuz olarak İmamoğlu’nun konuşmasının ilgili kısmına ve bu bölümün video kaydına da yer verildi. Böylece, yapılan açıklamaların ve izlenimlerin daha iyi anlaşılması hedeflendi.