Kamyonet Dükkan İçine Daldı: İki Ölüm Kaydı

kamyonet-dukkan-icine-daldi-iki-olum-kaydi

KAZA YERİ BEYKOZ’DA MEYDANA GELDİ

Olay, Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi Mirşah Hamam Sokak’ta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 27 yaşındaki Emet Tüfenk yönetimindeki 34 DH 9369 plakalı, tahta yükü taşıyan kamyonet, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi nedeniyle iki katlı bir yapının zemin katındaki dükkana girdi. Ayrıca, kamyonet park halindeki 34 BLJ 774 plakalı Volkswagen otomobile de çarptı.

Olayın bildirilmesi üzerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi. İlk yapılan incelemelerde, kamyon sürücüsü Tüfenk ile yolda yaya olarak bulunan 28 yaşındaki Wiebe Wermer’in olay anında hayatlarını kaybettikleri tespit edildi.

