Kamyonun Altında Kalan Vatandaşı İtfaiye Kurtardı

Kaza, Eroğlan Mahallesi 9058 Sokak’ta gerçekleşti. Geri manevra yapan bir kamyonun sürücüsü, arkasında bulunan M.D.’yi göremedi. Yazık ki, talihsiz adam, kamyonun altında kalarak sıkıştı.
OLAY YERİNE MÜDAHALE
Olayın duyulmasının ardından çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa süre içinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Bölgeye hızlıca intikal eden itfaiye ekipleri, hidrolik kriko kullanarak kamyonu kaldırdı ve yaralıyı sıkıştığı yerden kurtardı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kurtarılan M.D., sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla Edremit Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralının tedavi altına alındığı bildirildi.