Kanada’dan İran’daki Vatandaşlara Acil Ayrılma Uyarısı

Orta Doğu’daki belirsizlikler giderek artıyor. Son yaşanan olayların ardından Kanada, İran’daki vatandaşlarına yönelik bir uyarı yayımladı.

DERHAL AYRILIN ÇAĞRISI

Bölgedeki gerilimin yüksek seyretmesini gerekçe gösteren Kanada, vatandaşlarını İran’dan “derhal ayrılmaları” konusunda uyardı.

KRİZ ENDİŞESİ DERİNLEŞİYOR

Kanada hükümetinin ‘İran’daki Kanadalılara’ başlığıyla yaptığı açıklamada, “Devam eden gerilimler nedeniyle bölgede çatışmalar uyarı olmaksızın sürebilir. İran’ı derhal terk edin. Seyahat belgelerinizin güncel olduğundan emin olun ve gerektiğinde bulunduğunuz yerde kalabilmek için yeterli malzeme bulundurun.” denildi.

ACİL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Hafta başında ise Avustralya, İsrail ve Lübnan’da bulunan diplomatlarının ailelerine, ülkeden ayrılmaları talimatı verdi. Bu ülkelerdeki vatandaşlar için de mümkün olan en kısa sürede ayrılmaları gerektiği tavsiye edildi. Polonya, İsveç, Hindistan gibi ülkeler de olası bir çatışma durumunda, vatandaşlarını İran’ı terk etme konusunda bilgilendirdi.