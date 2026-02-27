Kanada’dan İran’daki Vatandaşlara Acil Ayrılma Uyarısı

kanada-dan-iran-daki-vatandaslara-acil-ayrilma-uyarisi

Orta Doğu’daki belirsizlikler giderek artıyor. Son yaşanan olayların ardından Kanada, İran’daki vatandaşlarına yönelik bir uyarı yayımladı.

DERHAL AYRILIN ÇAĞRISI

Bölgedeki gerilimin yüksek seyretmesini gerekçe gösteren Kanada, vatandaşlarını İran’dan “derhal ayrılmaları” konusunda uyardı.

KRİZ ENDİŞESİ DERİNLEŞİYOR

Kanada hükümetinin ‘İran’daki Kanadalılara’ başlığıyla yaptığı açıklamada, “Devam eden gerilimler nedeniyle bölgede çatışmalar uyarı olmaksızın sürebilir. İran’ı derhal terk edin. Seyahat belgelerinizin güncel olduğundan emin olun ve gerektiğinde bulunduğunuz yerde kalabilmek için yeterli malzeme bulundurun.” denildi.

ACİL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Hafta başında ise Avustralya, İsrail ve Lübnan’da bulunan diplomatlarının ailelerine, ülkeden ayrılmaları talimatı verdi. Bu ülkelerdeki vatandaşlar için de mümkün olan en kısa sürede ayrılmaları gerektiği tavsiye edildi. Polonya, İsveç, Hindistan gibi ülkeler de olası bir çatışma durumunda, vatandaşlarını İran’ı terk etme konusunda bilgilendirdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Süper Lig’de Beşiktaş’ın Hedefleri Büyüyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kocaelispor maçı öncesi oyuncularına her müsabakanın kritik olduğunu vurgulayarak, 11 final maçı oynayacaklarını ifade etti.
Gündem

Trafikte Kural İhlallerine Ceza Yaptırımları Artırıldı

Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik ceza uygulamaları sıkılaştırıldı. Yeni düzenlemeye göre, bu ihlallerdeki ceza 180 bin lira olarak belirlendi.
Gündem

Sağlık Bakanlığı’ndan Uyuşturucu Testi Açıklaması

Sağlık Bakanlığı, okullarda çocuklara uyuşturucu testi uygulaması yapılacağına dair iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.
Gündem

Pakistan-Afganistan Çatışmasında Tansiyon Artıyor

Pakistan ve Afganistan arasında Durand Hattı boyunca yaşanan çatışmalarda, her iki ülkeden çok sayıda asker ve sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Gündem

İstanbulda Sibirya Soğuğu Devam Ediyor Uyarısı

İstanbul'u etkileyen Sibirya kökenli soğuk hava, yeni haftaya kadar sürecek. Cuma günü kapalı bir hava ve hafif yağışlar bekleniyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.