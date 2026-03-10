Katar’da Mahsur Kalan Türk Sporcular Yurda Döndü

KÜÇÜKADA SPOR KULÜBÜ’NDEN DOHA’DA MAHSUR KALAN KAFİLE İSTANBUL’A DÖNDÜ

Kuşadası’nda faaliyet gösteren amatör Küçükada Spor Kulübü, 25 Şubat’ta Katar’ın başkenti Doha’da Aspire Akademi’nin düzenlediği uluslararası futbol turnuvasına katılmak üzere yola çıktı. Ancak 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası hava sahalarının kapatılması, turnuvanın iptal olmasına yol açtı. Basra Körfezi’ndeki artan füze ve drone saldırıları nedeniyle bölgede hava trafiği durdurulurken, Türk kafilesi Doha’da mahsur kalmıştı.

12 GÜN SONRA DÖNÜŞ BAŞLADI

Doha’da 12 gün beklemek zorunda kalan 31 kişilik kafile, gerekli izinlerin alınması neticesinde dün saat 15.00’te Aspire Akademi tesislerinden ayrılarak otobüsle Riyad’a doğru yola çıktı. Yaklaşık 12 saat süren kara yolculuğunun ardından Riyad’a ulaşan kafile, sabah saat 06.30’da Türk Havayolları uçağı ile İstanbul’a geldi. İstanbul’dan İzmir’e geçerek buradan kara yoluyla Kuşadası’na ulaşan kafile, kulüp tesislerinde aileleri ve yakınları tarafından gözyaşlarıyla karşılandı.

“HAVADA FÜZELERİ GÖREBİLİYORDUK”

Ailesine kavuşmanın sevincini yaşayan 12 yaşındaki Sami Efe Sönmez, yaşadıkları zorlu anları şu şekilde dile getirdi: “Biraz korktuk ama kaldığımız tesis oldukça güvenliydi. Havada füzeleri görebiliyorduk. Füzeler havadayken imha ediliyordu ama kalıntıları yere düşüyordu. Aileme kavuştuğum için çok mutluyum. Sağlık durumum iyi, sadece kulağım biraz ağrıyor.”

“BUGÜN DÜNYANIN EN MUTLU BABASIYIM”

Sami Efe’nin babası Gürkay Sönmez, çocukların sağ salim dönüşü ile büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirterek, kafileyle ilgilenen yetkililere teşekkür etti: “Her insanın evladı canından bir parça. Allah bugün bana can parçama kavuşmayı nasip etti. Çocuklarımızla Doha’da mahsur kaldıkları süre boyunca ilgilenen herkese minnettarız.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Kafile Başkanı Mustafa Gökçe de yaklaşık 26 saat süren zorlu bir yolculuk geçirdiklerini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı: “21 evladımızın sorumluluğu üzerimizdeydi. Aileler Kuşadası’nda çok tedirgindi. Biz de endişeliydik ama çok şükür çocuklarımızın burunları bile kanamadan ailelerine teslim ettik. Başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Osman Aşkın Bak ve destek olan herkese teşekkür ediyorum.”