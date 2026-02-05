Kapadokya Ziyaretçi Sayısı 1,2 Milyonu Aştı

Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Avanos ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabağı Ören Yeri ile yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Zelve Ören Yeri, Kapadokya’nın en çok ilgi gören destinasyonları arasında öne çıkıyor. Her iki ören yeri yıl boyunca yoğun bir ziyaretçi akınına maruz kalırken, özellikle bahar ve sonbahar dönemlerinde ziyaretçi sayısında dikkat çekici bir artış yaşanıyor.

AYLARA GÖRE ZİYARETÇİ DAĞILIMI

Zelve ve Paşabağı ören yerleri, geçen yıl ocak ayında 48 bin 770 ziyaretçiyi ağırlar iken, şubat ayında bu sayı 42 bin 641’e geriledi. Mart ayında ise 71 bin 215, nisanda 151 bin 353 ve mayıs ayında 173 bin 514 kişiyi misafir ettiler. Haziran ayında ağırlanan ziyaretçi sayısı 126 bin 827 olarak kaydedilirken, temmuzda 96 bin 942, ağustosta 120 bin 454, eylülde 126 bin 100, ekimde 152 bin 438, kasımda 107 bin 865 ve aralıkta 53 bin 824 oldu. Toplamda ziyaretçi sayısı 1 milyon 271 bin 943’e ulaşırken, bu rakamın bir önceki yıl 948 bin 746 olarak kayıtlara geçtiği gözlemlendi.

KAPADOKYA, DÜNYADA 3 ŞEKİLDE GEZİLEBİLEN TEK YER

Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Özay Onur, Kapadokya’nın tarihi, kültürel ve coğrafi özellikleriyle dünyada eşine az rastlanır bir bölge olduğunu belirtti. Onur, Zelve ve Paşabağı’nın, peribacalarının en yoğun olarak görüldüğü yerler arasında yer aldığını vurgulayarak, “Kapadokya, dünyada üç farklı şekilde gezilebilen tek bölgedir. Yer altına indiğinizde bambaşka bir dünya, yeryüzünde farklı bir tarih, balonla gökyüzüne çıktığınızda ise eşsiz bir manzara sizi karşılar. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bölgemiz, çok değerli bir turizm destinasyonudur” ifadelerini kullandı.

ZELVE TARİHİ YOLCULUK SUNUYOR, PAŞABAĞI JEOLOJİSİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Zelve Ören Yeri’nin Kapadokya’nın ilk yerleşim alanlarından biri olduğunu ve aynı zamanda en son terk edilen bölge olduğunu dile getiren Onur, 1950’li yıllara kadar burada yaşam sürdüğünü, kaya düşmeleri nedeniyle yerleşimin taşındığını aktardı. Paşabağı Ören Yeri’nin ise şapkalı peribacalarının en iyi gözlemlenebildiği yerlerden biri olduğunu belirtti.

ÖREN YERLERİ BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR

Zelve ve Paşabağı’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler doğrultusunda yöre esnafına tahsis edilen hediyelik eşya satış alanları, bölge ekonomisine önemli katkılar sunuyor. Zelve-Paşabağı Esnaf Kooperatifi Başkanı Murat Öztürk, ören yerlerine olan yoğun ilginin kendilerini memnun ettiğini ifade ederek, ziyaretçi profilinin mevsimsel olarak değiştiğini dile getirdi.

SOSYAL MEDYA TURİZMİ CANLANDIRIYOR

Esnaflardan Halil Coşkun ise sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve görüntülerin bölgeye olan ilgiyi artırdığını vurgulayarak, her geçen yıl Zelve ve Paşabağı’nı ziyaret eden turist sayısının artış gösterdiğini belirtti.