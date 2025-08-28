Gündem

Kapaklı’da Uygunsuz Görüntüler: İki Genç Gözaltına Alındı

OLAYIN YAŞANDIĞI ALANDAKİ GÜVENLİK SORUNU

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki İnönü Mahallesi’nde, çocuk parkı ile Kapaklı İlçe Müftülüğü Hizmet Binası arasında yer alan boş bir arazide meydana gelen olay, mahalleliyi harekete geçirdi. Gündüz saatlerinde uygunsuz davranışlarda bulunan 19 yaşındaki N.E. ve 18 yaşındaki F.K., çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TEPKİ

Mahalle sakinlerinin tepkileri üzerine harekete geçen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, iki genci tespit ederek gözaltına aldı. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından gençler serbest bırakıldı.

VATANDAŞLARIN ŞİKAYETLERİ

Olayın yaşandığı bölgenin uzun bir süredir güvenlik sorunları barındırdığına dikkat çeken mahalle sakinleri, çocukların parktan faydalanmakta zorluk yaşadığını ifade etti. “1 yaşında çocuğum var, parka gidemiyorum” diyen bir vatandaş, yetkililere çağrıda bulundu.

ÖNEMLİ

