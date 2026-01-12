Kapalı Alanlarda Sigaraya Yeni Mevzuat Geliyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara ve sağlıksız beslenme ile mücadelede önemli adımlar atılacağını açıkladı. Kapalı alanlarda sigara içme ile ilgili yeni mevzuat düzenlemelerinin yakında Meclis gündemine sunulacağını belirtti. Sigara kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar doğrultusunda, “Bu çalışmayla esasında tütün bağımlılığı mücadelesini çok daha etkin hale getireceğiz.” mesajını verdi. Sağlık Bakanlığı, bağımlılıkla mücadele doğrultusunda yol haritasını belirledi ve kapalı alanlarda sigara kullanımına dair yeni hamleler planlanıyor.

MEVZUAT ÇALIŞMALARI HIZLANDIRILACAK

Memişoğlu, “Kapalı alanlarda tütün ve sigara kullanımı konusunda mevzuatlarla ilgili iyi bir çalışma yapıyoruz. İnşallah kısa zamanda Meclisin gündemine bunu taşıyacağız.” şeklindeki ifadesi ile mücadelenin daha etkili hale gelmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yalnızca tütün değil, şeker kullanımıyla ilgili de çalışmalar yürütüldüğünü duyurdu. Sağlık Bakanı, “Hem tütünle hem de gıda ve şekerle ilgili Tarım Bakanlığımızın da dahil olduğu bir çalışma içerisindeyiz. Onu da yakında kamuoyu ile paylaşacağız.” ifadelerini paylaştı.

TÜRKİYE DUMANSIZ HAVA SAHASINA GEÇİYOR

Ülkemizde şu an evler dışında tüm kapalı alanlarda sigara içmek yasak. 19 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5727 sayılı Kanun ile evler hariç kapalı alanlarda tütün ürünlerinin tüketimi yasaklandı. 2009 Temmuz’da tam anlamıyla yürürlüğe giren bu yasa, Türkiye’yi dumansız hava sahasına geçen 3. Avrupa ülkesi haline getirdi. 2013 yılında motorlu taşıtlarda da sigara içilmesi yasaklandı. Ayrıca, 5 Aralık 2019 itibarıyla tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına geçildi ve 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren yalnızca yeni standart paketlerin satışı gerçekleştiriliyor.