Kapalıçarşı Soruşturmasında 44 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen “Kapalıçarşı” ve “Venüs” dosyası çerçevesindeki 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 70 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı. Savcılık, ifadelerinin alınmasının ardından 53 şüpheli için tutuklama, 17’si için ise adli kontrol kararı talep etti. Sulh ceza hakimi, 44 şüphelinin tutuklanmasına, 26 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

SUÇ GELİRLERİ İLE MÜCADELE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu aracılığıyla “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması” suçunun önlenmesine yönelik olarak Kapalıçarşı ve Venüs dosyası kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonunun nedenleri belirtildi. Açıklamada, “Devam eden çalışmalarda Forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

OPERASYONLAR GENİŞ BİR ALANDA YAPILDI

Soruşturma çerçevesinde 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bilgisi paylaşıldı. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun bölgelerinde operasyonlar gerçekleştirildiği aktarıldı. Açıklamada, paravan şirket sahipleri ve para aktarımında bulunan şüphelilerin suç tarihinde edinilmiş olduğu değerlendirilen 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ile 8 iş yerinin el konulduğu belirtildi. Soruşturmanın mali güvenliğin sağlanması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girmesinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm boyutlarıyla açığa çıkarılması amacıyla kapsamlı ve dikkatli bir şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.