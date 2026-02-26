Kapıkule’de Uyuşturucu ve Altın Yakalandı

Kapitan Andreevo gümrük noktasından çıkış yapmak üzere yola çıkan çiçek yüklü bir tır, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda şüpheli hareketleri nedeniyle durduruldu. Tırın sürücüsü, Hollanda’dan temin ettiği çiçekleri Türkiye’ye götürdüğünü ifade etti. Kapıkule Sınır Kapısı Gümrük Müdürlüğü yetkilileri, belge kontrolü ve elektronik tartım işlemlerinin ardından aracı detaylı bir incelemeye tabi tuttu.

X-RAY VE DEDEKTÖR KÖPEKLE DERİN ARAMA

X-ray cihazıyla yapılan taramada ortaya çıkan şüpheli yoğunluk, aramanın derinleştirilmesine yol açtı. Kontrol sürecine uzman gümrük köpeği de katılarak kabin kısmında fiziki arama gerçekleştirildi. Bu inceleme sonucunda, beyaz toz halinde 10 paket ele geçirildi. Yapılan testler maddenin kokain olduğunu ortaya koydu. Ele geçirilen uyuşturucunun toplam ağırlığı 11 kilo 180 gram, piyasa değeri ise 1 milyon 432 bin euro olarak kaydedildi.

ALTIN KÜLÇELERİ DE YAKALANDI

Gümrük memurları, sürücünün kişisel eşyaları üzerinde yaptıkları aramada, ceplerinde erimiş sarı metalden oluşan 4 kalıp içeren 3 paket daha buldu. Uzmanlar, bu maddelerin toplam ağırlığının 5 kilo 199 gram olduğunu ve değerlerinin 432 bin euro olduğunu belirledi.

SORUŞTURMA VE GÖZALTILAR

Uyuşturucu, altın külçeleri, tır ve sürücüye el konuldu. Olayla ilgili olarak, Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde bir gümrük müfettişi tarafından soruşturma başlatıldı. Uyuşturucu Kaçakçılığının Önlenmesi ve Kontrolü Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalar neticesinde, olaya karıştığı belirlenen iki kişi daha gözaltına alındı. Olay, sınır güvenliği ve kaçakçılıkla mücadelede önemli bir başarı olarak kaydedildi.